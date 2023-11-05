به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان ظهر یکشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در شاهین شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال سه هزار و ۲۰۰ متر از خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب این شهر با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اصلاح شد.

وی با بیان اینکه این عملیات با توجه به فرسودگی و قدمت بالای شبکه فاضلاب در بلوار آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری شاهین شهر انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: این عملیات با لوله‌های به قطر ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ میلی متر در خطوط انتقال و قطرهای ۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی متر انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به اینکه در حدود ۹۵۰ متر از این عملیات در قطر ۱۴۰۰ میلی متر با استفاده از روش نوین و مکانیزه TBM اجرا شده است، خاطرنشان کرد: در روش TBM، حفاری تونلی با استقرار دستگاه حفاری در عمق مورد نظر و انتقال خاک با نقاله‌های مستقر، صورت می‌گیرد که از مزایای مهم این روش می‌توان به مسدود نشدن مسیر بلوار، عدم مزاحمت برای تردد وسایل نقلیه و کاهش خاکبرداری و تخریب آسفالت اشاره کرد.

اکبریان همچنین از نصب ۴۱۰ فقره انشعاب فاضلاب در هفت ماهه نخست سال جاری در این شهر خبر داد.