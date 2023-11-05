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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۲

مدیر عامل آبفای استان اصفهان:

۳۲۰۰ متر از خطوط شبکه فاضلاب شاهین‌شهر اصلاح شد

۳۲۰۰ متر از خطوط شبکه فاضلاب شاهین‌شهر اصلاح شد

اصفهان- مدیر عامل آبفای استان اصفهان از اصلاح ۳۲۰۰ متر از خطوط انتقال شبکه جمع آوری فاضلاب شاهین شهر در سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان ظهر یکشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در شاهین شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال سه هزار و ۲۰۰ متر از خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب این شهر با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اصلاح شد.

وی با بیان اینکه این عملیات با توجه به فرسودگی و قدمت بالای شبکه فاضلاب در بلوار آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری شاهین شهر انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: این عملیات با لوله‌های به قطر ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ میلی متر در خطوط انتقال و قطرهای ۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی متر انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به اینکه در حدود ۹۵۰ متر از این عملیات در قطر ۱۴۰۰ میلی متر با استفاده از روش نوین و مکانیزه TBM اجرا شده است، خاطرنشان کرد: در روش TBM، حفاری تونلی با استقرار دستگاه حفاری در عمق مورد نظر و انتقال خاک با نقاله‌های مستقر، صورت می‌گیرد که از مزایای مهم این روش می‌توان به مسدود نشدن مسیر بلوار، عدم مزاحمت برای تردد وسایل نقلیه و کاهش خاکبرداری و تخریب آسفالت اشاره کرد.

اکبریان همچنین از نصب ۴۱۰ فقره انشعاب فاضلاب در هفت ماهه نخست سال جاری در این شهر خبر داد.

کد مطلب 5930884

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