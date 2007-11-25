  1. استانها
  2. زنجان
۴ آذر ۱۳۸۶، ۲۱:۱۰

14 نهاد دولتی زنجان در اجرای طرح هجرت با سپاه همکاری کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه منطقه زنجان گفت: امسال 14 نهاد دولتی استان زنجان در اجرای برنامه های طرح هجرت در عرصه ‌های مختلف با سپاه زنجان همکاری کردند.

به گزارش  خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ سید مهدی موسوی بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه طرح اردوهای هجرت 3 با اعلام این که در عرصه بهسازی مدارس، 203 مدرسه در قالب 33 هزار و 664 نفر روز بهسازی و مرمت شد، افزود: در زمینه خدمات بهداشتی نیز 21 تیم درمانی در قالب 150 گروه آزمایشی به 203 روستا اعزام شدند و 28 هزار و 743 واحد مسکونی در روستاها از خدمات بهداشتی این تیم ها بهره مند شدند.

وی یادآور شد: با اجرای طرح هجرت در سال جاری، یکی از روستاهای محروم خدابنده از آب آشامیدنی برخوردار شدند و پنج روستا در طارم و ماهنشان نیز در زمینه آبرسانی در دست اقدام هستند.

سرهنگ موسوی بیان داشت: در زمینه علمی و آموزشی نیز 81 کلاس جبرانی، تقویتی سواد آموزی با 468 هزار معلم داوطلب بسیجی و 10 هزار و 536 نفر روز دانش آموز تشکیل شد.

فرمانده سپاه منطقه زنجان ادامه داد: در زمینه مهارت‌‌ های آموزشی فنی و حرفه ‌ای نیز 209 کلاس مهارت آموزشی برگزار شده و126 هزار و 878 نفر روز از کلاس‌ ها بهره‌ مند شدند.

وی تاکید کرد: غنی سازی اوقات فراغت در سال جاری برای جوانان مطلوب بوده، اما در زمینه تخصیص اعتبار به موقع و نیز حذف قوانین دست و پاگیر، باید تلاش کنیم.

کد مطلب 593089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها