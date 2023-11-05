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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

مدیرکل گمرک بوشهر:

همکاری هلال احمر و گمرک بوشهر تقویت می‌شود

همکاری هلال احمر و گمرک بوشهر تقویت می‌شود

بوشهر- ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: همکاری گمرک و هلال احمر تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح یکشنبه در نشست با مدیر عامل هلال احمر بوشهر و مدیرکل رفاه و امور عمومی جمعیت هلال احمر اظهار داشت: فعالیت‌های انسان دوستانه هلال احمر چه در داخل و چه بین المللی از اهمیت و ارزش بسیار زیادی برخوردار است.

وی اضافه کرد: نقش مهم امداد رسانی در کاهش آسیب‌های وارده بر اثر بلایا طبیعی و غیر طبیعی انکار ناپذیر است و برای این مهم باید از اقلام و تجهیزات خوبی بهره برد.

مدیرکل گمرک بوشهر ادامه داد: این مجموعه به نحو مقتضی و تعامل و هم افزایی با هلال احمر در امر تسهیل در ترخیص اقلام بخصوص تسهیل در ترخیص خودروهای امدادی و آمبولانس‌ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

کد مطلب 5930894

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