به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح یکشنبه در نشست با مدیر عامل هلال احمر بوشهر و مدیرکل رفاه و امور عمومی جمعیت هلال احمر اظهار داشت: فعالیت‌های انسان دوستانه هلال احمر چه در داخل و چه بین المللی از اهمیت و ارزش بسیار زیادی برخوردار است.

وی اضافه کرد: نقش مهم امداد رسانی در کاهش آسیب‌های وارده بر اثر بلایا طبیعی و غیر طبیعی انکار ناپذیر است و برای این مهم باید از اقلام و تجهیزات خوبی بهره برد.

مدیرکل گمرک بوشهر ادامه داد: این مجموعه به نحو مقتضی و تعامل و هم افزایی با هلال احمر در امر تسهیل در ترخیص اقلام بخصوص تسهیل در ترخیص خودروهای امدادی و آمبولانس‌ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.