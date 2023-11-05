۱۴ نقطه حادثه خیز البرز در اولویت اصلاح قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی نقاط حادثه خیز استان که با حضور نصیری نماینده حوزه معاون اول رئیس جمهوری، صباغ زاده مدیرکل دفتر توسعه ایمنی راه سازمان راهداری کشور، فرماندار کرج، رئیس پلیس راه استان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و سایر اعضا در سالن جلسات معاونت عمران استانداری برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس اعلام مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز از ۱۴ نقطه مصوب و ابلاغ شده، اقداماتی در خصوص ۱۰ نقطه حادثه خیز دارای اولویت استان صورت گرفته و مابقی نیز تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان اینکه ۳ هزار و ۸۰۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور شناسایی شده است که از این میزان ۸۸۷ نقطه در اولویت اصلاح قرار دارد، گفت: از این تعداد ۱۴ نقطه حادثه خیز مربوط به استان البرز است که تا پایان فعالیت دولت سیزدهم باید به اتمام برسد.

وی افزود: ۴ نقطه دیگر نیز نیازمند تأمین اعتبار لازم است که باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط تا نیمه اول سال آتی به نتیجه رسیده و به صورت کامل اصلاح شود.

به گفته افضلی چهار نقطه باقی مانده شامل؛ اصلاح لاین شمالی آزاد راه کرج- قزوین در مجاورت پمپ بنزین ۱۱۰، محور کرج- چالوس (پیچ پامچال)، لاین جنوبی محدوده پل فردیس و همچنین لاین شمالی آزاد راه کرج- قزوین در محدوده هیو است که تا خرداد ماه سال آتی باید اصلاح شود.

گفتنی است رفع نقاط حادثه خیز کشور از جمله مصوبات شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور است که طی آن باید برای حذف ۸۸۷ نقطه حادثه خیز برنامه ریزی عملیاتی صورت گرفته و تمامی ظرفیت‌های ملی و استانی برای تأمین سفر ایمن و کاهش تلفات جاده‌ای به کار گرفته شود