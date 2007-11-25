سرانه مطالعه ایران باید در رده 10 کشور اول دنیا باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن موحدیان عصر امروز در نشست اعضای انجمن کتابخانه های عمومی استان در محل فرمانداری افزود: آماده سازی و فرهنگ سازی مهمترین عامل کتابخوانی است.

فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی بیان داشت: با توجه به تشکیل ستاد نهضت کتاب خوانی کشور با مسئولیت مشاور فرهنگی رئیس جمهور و ارگان های ذیرربط در تهران، این ستاد در اولین گام در سال جاری، طرح تجهیز کتابخانه های مدارس کشور را در دست اجرا دارد.

موحدیان خاطرنشان کرد: سرانه هر دانش آموز متوسطه با توجه به تعداد کتاب های کتابخانه ها، پنج جلد کتاب برای هر دانش آموز است این در حالی است که سرانه استاندارد بین المللی برای هر دانش آموز مقطع متوسطه، 12 جلد کتاب است.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی یادآور شد: عمده ترین مشکل بیشتر کتابخانه های کشور عدم طبقه بندی کتب بر مبنای اصول علمی است و این موضوع تا مرز 70 درصد پیش رفته است.

وی با اشاره به اینکه در جهان بر مسئله کتابخوانی دانش آموزان کارهای اساسی صورت می گیرد، تاکید کرد: اگر دانش آموزان ما مطالعه و کتابخوانی نداشته باشند، نسلی به بار خواهند آمد که از روزنی همچون سوراخ کلیدی به جهان می نگرند.

موحدیان در ادامه اظهار داشت: در رابطه با این موضوع 90 درصد مدیران مدارس اعلام داشته اند که فقط 10 درصد از بودجه خود را به کتابخانه ها اختصاص داده اند که این امر به معنای قرار گرفتن کتابخانه های ما در اولویت آخر است.

وی با اشاره به نقش والدین در بالارفتن فرهنگ مطالعه در فرزندان ادامه داد: آمارها نشان می دهد اگر والدین در روز 30 دقیقه را به کتاب خواندن اختصاص دهند، میزان مطالعه فرزندان هشت برابر می شود.

موحدیان با تاکید بر این که 90 درصد جمعیت کشور، نه به کتابخانه می روند نه از شرایط فراهم شده مطالعه کتاب استقبال می کنند از ایجاد مرکز فرهنگی، هنری مجازی در خراسان رضوی در آینده خبر داد و افزود: اگر این مرکز راه اندازی شود در دنیا اولین مجموعه مجازی با محوریت کتاب خواهد بود.