به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه چند نفر راننده‌تاکسی اسنپ مبنی بر زورگیری و سرقت اموال آنها توسط سه سارق با سلاح سرد، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ خرم‌آباد با تلاش شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی سه سارق سابقه‌دار را دراین‌رابطه شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی عملیات‌های ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، گفت: در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد سارقان با شگردهای مختلف اقدام به درخواست تاکسی اینترنتی اسنپ می‌کنند و با هدایت آنها به مناطق خلوت و خارج از شهر با استفاده از سلاح سرد اموال آنها را به سرقت می‌بردند.

سرهنگ قاسمی با اشاره به کشف تعدادی سلاح سرد از متهمان و همچنین تحویل اموال مسروقه به مال‌باختگان به رانندگان توصیه کرد، هنگام مسافرکشی در نرم‌افزارهای اینترنتی یا به‌صورت عبوری باتوجه‌به عدم شناسایی مسافران بسیار احتیاط کنند و به‌راحتی در دام افراد سودجو و تبهکار گرفتار نشوند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.