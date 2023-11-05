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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

فرمانده انتظامی خرم‌آباد خبر داد؛

دستگیری سارقان به عنف خودروهای اسنپ در خرم‌آباد

دستگیری سارقان به عنف خودروهای اسنپ در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری سه سارق به عنف خودروهای اسنپ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه چند نفر راننده‌تاکسی اسنپ مبنی بر زورگیری و سرقت اموال آنها توسط سه سارق با سلاح سرد، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ خرم‌آباد با تلاش شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی سه سارق سابقه‌دار را دراین‌رابطه شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی عملیات‌های ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، گفت: در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد سارقان با شگردهای مختلف اقدام به درخواست تاکسی اینترنتی اسنپ می‌کنند و با هدایت آنها به مناطق خلوت و خارج از شهر با استفاده از سلاح سرد اموال آنها را به سرقت می‌بردند.

سرهنگ قاسمی با اشاره به کشف تعدادی سلاح سرد از متهمان و همچنین تحویل اموال مسروقه به مال‌باختگان به رانندگان توصیه کرد، هنگام مسافرکشی در نرم‌افزارهای اینترنتی یا به‌صورت عبوری باتوجه‌به عدم شناسایی مسافران بسیار احتیاط کنند و به‌راحتی در دام افراد سودجو و تبهکار گرفتار نشوند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5930952

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