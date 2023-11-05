بیمارستان امام حسین اهرم تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، زینب حسینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یک دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی با پیگیریهای جدی و مستمر با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با هدف دقت و تسریع بیشتر انجام تستهای بیوشیمی آزمایشگاه، در این مرکز درمانی نصب و راهاندازی شد.
رئیس بیمارستان امام حسین (ع) اهرم بیان داشت: از جمله مزیتهای این دستگاه توان انجام ۴۲۰ تست در ساعت، قابلیت استفاده با کلیه کیتهای بیوشیمی داخلی و خارجی و توانایی پذیرش نمونه اورژانس در هر لحظه و دریافت اولین جواب در کوتاهترین زمان ممکن است.
حسینی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه حدود ۹۸ هزار و ۷۵۶ آزمایش در آزمایشگاه این مرکز درمانی ثبت شده است.
رئیس بیمارستان امام حسین (ع) اهرم خاطرنشان کرد: در حال حاضر در آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع) اهرم بیش از ۹۰ نمونه آزمایش انجام میشود که بهطور میانگین ماهانه هزار و ۴۳۴ مراجعهکننده و در هرماه بالغبر ۱۱ هزار و ۶۰۴ آزمایش جهت بیماران بستری و سرپایی انجام شده است.
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