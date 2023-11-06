هاشم ناظمی جلال در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: با اعلام دبیرخانه کشوری نهمین جشنواره نوجوان خوارزمی و مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران، دو دانش‌آموز کردستانی منتخب نهایی مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران شدند.

وی یادآور شد: بهداد کنعانی از دبیرستان نمونه دولتی امام شافعی سنندج و مبین کاکه‌ای از دبیرستان نمونه دولتی ادب سقز در محور سلوشن تجاری و بازی تحت وب موفق به حضور در بخش پایانی مسابقات شدند.

ناظمی جلال افزود: در نهایت دانش‌آموز منتخب بهداد کنعانی در بخش پایانی رتبه سوم کشور را کسب کرد.