  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۳

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان:

دو دانش‌آموز کردستانی منتخب مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران شدند

دو دانش‌آموز کردستانی منتخب مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران شدند

سنندج_ مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: دو دانش‌آموز کردستانی منتخب نهایی مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران شدند.

هاشم ناظمی جلال در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: با اعلام دبیرخانه کشوری نهمین جشنواره نوجوان خوارزمی و مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران، دو دانش‌آموز کردستانی منتخب نهایی مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران شدند.

وی یادآور شد: بهداد کنعانی از دبیرستان نمونه دولتی امام شافعی سنندج و مبین کاکه‌ای از دبیرستان نمونه دولتی ادب سقز در محور سلوشن تجاری و بازی تحت وب موفق به حضور در بخش پایانی مسابقات شدند.

ناظمی جلال افزود: در نهایت دانش‌آموز منتخب بهداد کنعانی در بخش پایانی رتبه سوم کشور را کسب کرد.

کد مطلب 5930957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها