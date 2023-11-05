به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بدون تردید مجالسی همچون مجلس شورای اسلامی و تمامی مجموعه‌هایی که با رأی مردم، نمایندگان آن انتخاب می‌شوند در واقع دارای جایگاه ارجمند و ارزشمندی هستند.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری افزود: مجلس شورای اسلامی قوه مقننه کشور است و برای ریل گذاری و برنامه‌هایی که دولت‌ها می‌خواهند انجام دهند و همچنین حل مشکلات مردم نقش کلیدی و اساسی دارد.

حسینی بوشهری ادامه داد: مجلس خبرگان رهبری در انتخاب و تعیین رهبری نقش دارد و از همین جهت این موضوع اشاره به اهمیت و نقش مهم این مجلس نسبت به سایر مجالس می‌کند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه رهبری ستون و عمود خیمه انقلاب اسلامی است، گفت: کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بحران‌های سخت و متعددی را با عنایات خداوند متعال، ائمه عصمت و طهارت و نقش کلیدی رهبری با پشتیبانی و حمایت مردم پشت سر گذاشته است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه نمایندگان خبرگان با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، عنوان کرد: دشمنان ما زمانی که امام خمینی (ره) از دنیا رفت خواب‌های آشفته‌ای دیده بودند و تصور می‌کردند با رحلت حضرت امام کشور دچار بحران می‌شود اما با انتخاب درست اعضای مجلس خبرگان و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای با وجود گذشت چندین دهه از انقلاب اسلامی روز به روز شاهد پیشرفت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف دفاعی‌، سلول‌های بنیادین و شرکت‌های دانش بنیان هستیم و جهان دچار حیرت شده است.

وی تصریح کرد: با وجود تمامی تحریم‌های ظالمانه دشمنان جمهوری اسلامی با تدابیر رهبر فرزانه انقلاب و عنایات خداوند و حضرت ولی عصر (عج) و ائمه اطهار شاهد شکوه عظمت جمهوری اسلامی در جهان هستیم.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه یکی از خوبی‌های مردم ما در صحنه بودن است، گفت: وحدت مردم و نقش مجلس خبرگان رهبری نقشی بی بدیل است که در کمتر جایی مشاهده می‌شود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه وحدت مردم و وجود رهبر باعث گره گشایی از مشکلات شده است، اضافه کرد: نقش مجلس خبرگان رهبری برای روزهای مبادا است که در تعیین رهبری نقش دارد و نتیجه روشن کار خبرگان را بعد از رحلت امام (ره) مشاهده کردیم.

رئیس جامعه مدرسین گفت: امروز در شرایطی هستیم که دوستان ما در داخل و خارج از کشور منتظر عکس العمل مردم در ۱۱ اسفند ماه هستند و دشمنان نیز نظاره گر اقدامات ما هستند.

حسینی بوشهری افزود: انتظار بنده از ملت ایران و مردم ولایتمدار استان بوشهر این است همان جلوه‌هایی که قبل از انقلاب اسلامی نشان دادند و به صحنه آمدند و جلوه‌های زیبایی چون دوران دفاع مقدس که سر از پا نشناختند و وارد صحنه کارزار مقابل دشمن شدند و حماسه‌هایی همچون ۲۲ بهمن ماه، قدس و… برای چندمین بار با مشارکت حداکثری در انتخابات دنیا را دچار بهت و حیرت کنند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه وقایع غزه حادثه‌ای است بسیار تلخ و ناگوار است، گفت: ملت فلسطین ۷۵ سال مورد ظلم و ستم و نسل کشی قرار گرفته است و شاید هر ملت دیگری بود از پا در آمده بود که این نشان از عزم و اراده عظیم مردم فلسطین است.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری افزود: با تمامی مظلومیت‌ها در این میان فرزندان خردسالی که زیر بمباران از بین می‌روند و بیمارستانی که بمباران می‌شود و به تعبیر خبرنگاران بدن یک نفر سالم نمی‌ماند بسیار درد آور است.

وی اراده مردم فلسطین را آهنین برشمرد و اضافه کرد رهبری در بیانات خود بارها امید دادند و سید مقاومت نیز با اعتقاد راسخ و اعتماد به نفس گفتند پیروزی از آن جبهه حق است.

حسینی بوشهری خاطر نشان کرد: ملت ایران خود را در غم مردم فلسطین مظلوم شریک می‌داند و این روزها نیز حماسه‌هایی که در استان و دیگر نقاط کشور خلق می‌شود نشان از همدلی مردم ایران و همدردی با ملت فلسطین است و قطع به یقین وعده خداوند حق است و پیروزی از آن مردم غزه خواهد بود.