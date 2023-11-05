باند ۸ نفره حفاری غیرمجاز در گرگان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی مبنی بر حفاری غیر مجاز در اطراف روستا به قصد کشف اموال تاریخی و عتیقه جات، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستورکار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه روشن آب با کنترل نامحسوس محل و اطمینان از حفاری غیرمجاز در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه و با حضور نماینده سازمان میراث فرهنگی ۸ نفر را در حال حفاری غیر مجاز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان خطاب به شهروندان گفت: هرگونه فعالیت قاچاقچیان میراث فرهنگی و سایر اعمال مجرمانه را جهت اقدام قانونی به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.