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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان:

باند ۸ نفره حفاری غیرمجاز در گرگان دستگیر شدند

باند ۸ نفره حفاری غیرمجاز در گرگان دستگیر شدند

گرگان- فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری باند ۸ نفره حفاری غیر مجاز در یکی از مناطق روستایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی مبنی بر حفاری غیر مجاز در اطراف روستا به قصد کشف اموال تاریخی و عتیقه جات، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستورکار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه روشن آب با کنترل نامحسوس محل و اطمینان از حفاری غیرمجاز در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه و با حضور نماینده سازمان میراث فرهنگی ۸ نفر را در حال حفاری غیر مجاز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان خطاب به شهروندان گفت: هرگونه فعالیت قاچاقچیان میراث فرهنگی و سایر اعمال مجرمانه را جهت اقدام قانونی به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5930977

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    نظرات

    • بلبل IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      1 12
      پاسخ
      آقای تجری خسته نباشی «نمونه ایی»همه جافعال وظیفه شناس آماده خدمت انشالا بالاترین مقام شماروببینم

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