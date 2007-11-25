تلاش برای انزوای حماس به نفع ملت فلسطین نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری "دویچه وله" آلمان در تحلیلی در این باره به قلم "پاتریک مولر" نوشت : روند سیاسی از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین در ژانویه 2006 نشان داد که سیاست منزوی کردن حماس که کشورهای غربی آن را در پیش گرفته اند ابزار مناسبی برای برقراری صلح و ثبات در این منطقه نیست.

وی افزود : سیاست منزوی کردن حماس نه تنها صلح و پایداری را به دنبال ندارد بلکه سبب تشدید هرج ومرج در فلسطین و ایجاد شکاف و دودستگی در گروههای فلسطینی می شود.

"پاتریک مولر" در ادامه خاطر نشان کرد : ما باید به دنبال راهی برای همکاری تکنیکی و مذاکره با نیروهای حماس باشیم چرا که یک ارتباط و همکاری قوی تر با این جنبش فلسطینی می تواند در دراز مدت زمینه برای ایجاد صلح و ثبات در این منطقه را فراهم کند.

این کارشناس از موسسه علم وسیاست برلین با اشاره به کنفرانس به اصطلاح صلح خاورمیانه که دو روز دیگر در آناپولیس آمریکا برگزار می شود، نوشت : کنفرانس آناپولیس در صورتی می تواند با موفیت همراه باشد که جامعه بین المللی راه حل موثر و منطقی را برای حل اختلافات موجود درپیش گرفته و یک روند و گرایش صلح منطقی را ایجاد کنند.

وی افزود : آلمان و اتحادیه اروپا باید برای بهبود شرایط امنیتی و رونق اقتصادی در مناطق فلسطینی باهم همکاری کنند. جامعه بین المللی باید برای یافتن یک راه حل قطعی و تشکیل یک حکومت فلسطینی به جناحهای درگیر در منطقه کمک کنند.