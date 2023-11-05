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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۹

با حضور مسئولان استانی؛

۲۵ واحد مسکونی به مددجویان آبدانان تحویل داده شد

۲۵ واحد مسکونی به مددجویان آبدانان تحویل داده شد

ایلام-۲۵ واحد مسکونی به مددجویان آبدانان با حضور مسئولان استانی تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح ۲۵ واحد مسکن مددجویان آبدانان که با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان انجام شد گفت: امسال با توجه به محرومیت و میزان جمعیت مددجویی شهرستان آبدانان ۲۵ درصد فعالیت‌های عمرانی و مسکن کمیته امداد استان در آبدانان انجام می‌گیرد.

وی افزود: امسال از مجموع ۱۰۰ واحد مسکونی مددجویی در دست ساخت برای مددجویان کمیته امداد استان که در قالب طرح ۵ هزار واحدی کمیته امداد کشور انجام می‌گیرد ۲۵ واحد آنها برای مددجویان آبدانان ساخته می‌شود.

وی تصریح کرد: برای ساخت هر یک از این تعداد واحد مسکونی که با مشارکت بنیاد مسکن صورت می‌گیرد حداقل ۳۰۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.
مرادی ادامه داد: برای تأمین مسکن مددجویان استان علاوه بر طرح ۵ هزار واحدی، در قالب طرح ۳۵ هزار واحدی با مشارکت بسیج سازندگی نیز پروژه‌های مسکن دیگری اجرایی خواهد شد.

فرماندار آبدانان نیز در این آیین گفت: کمیته امداد در زمینه طرح ملی مسکن پیشتاز بوده و اقدامات ارزشمندی در این زمینه داشته است.

محمد رحمانی افزود: در آبدانان مسکن مهم‌ترین نیاز خانواده‌ها بوده که اقدامات خوبی در این زمینه در دست اقدام است.

کد مطلب 5930983

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