۲۵ واحد مسکونی به مددجویان آبدانان تحویل داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح ۲۵ واحد مسکن مددجویان آبدانان که با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان انجام شد گفت: امسال با توجه به محرومیت و میزان جمعیت مددجویی شهرستان آبدانان ۲۵ درصد فعالیت‌های عمرانی و مسکن کمیته امداد استان در آبدانان انجام می‌گیرد.

وی افزود: امسال از مجموع ۱۰۰ واحد مسکونی مددجویی در دست ساخت برای مددجویان کمیته امداد استان که در قالب طرح ۵ هزار واحدی کمیته امداد کشور انجام می‌گیرد ۲۵ واحد آنها برای مددجویان آبدانان ساخته می‌شود.

وی تصریح کرد: برای ساخت هر یک از این تعداد واحد مسکونی که با مشارکت بنیاد مسکن صورت می‌گیرد حداقل ۳۰۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.

مرادی ادامه داد: برای تأمین مسکن مددجویان استان علاوه بر طرح ۵ هزار واحدی، در قالب طرح ۳۵ هزار واحدی با مشارکت بسیج سازندگی نیز پروژه‌های مسکن دیگری اجرایی خواهد شد.

فرماندار آبدانان نیز در این آیین گفت: کمیته امداد در زمینه طرح ملی مسکن پیشتاز بوده و اقدامات ارزشمندی در این زمینه داشته است.

محمد رحمانی افزود: در آبدانان مسکن مهم‌ترین نیاز خانواده‌ها بوده که اقدامات خوبی در این زمینه در دست اقدام است.