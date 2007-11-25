کمال سجادی، دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی دیگر از محورهای این همایش گسترده تر کردن دامنه فعالیت های جامعه اسلامی کارمندان با راه اندازی دفاتر استانی است که در همین راستا دفاتر این تشکل در استان های خراسان جنوبی، شمالی و بوشهر همزمان با این همایش راه اندازی می شود.

وی افزود: در حال حاضر 12 شعبه استانی جامعه اسلامی کارمندان در کشور فعال است که ما در پی گسترش کمی و کیفی آن نیز هستیم که بر همین اساس شعبات دفاتر استانی این تشکل در استانهای اصفهان و کرمان در حال راه اندازی است.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: در این همایش ابتدا بنده گزارشی کوتاه از فعالیت های جامعه اسلامی کارمندان ارائه خواهم کرد و سپس دکتر سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارمندان درخصوص مسائل سیاسی انتخاباتی روز به سخنرانی خواهد پرداخت.

وی با بیان اینکه ستاد انتخاباتی جامعه اسلامی کارمندان در تهران تشکیل شده و در استان ها نیز همراه با سایر اصولگرایان به فعالیت می پردازند، تصریح کرد: سعی خواهیم کرد تا انتخابات دفاتر خود را در اکثر استانها راه اندازی کنیم و یا در قالب جبهه پیروان خط امام و رهبری، حداقل دبیر خود را در استانها برای سامان دادان به امور مشخص کنیم.

سجادی تاکید کرد که ارتباط خوبی میان کارمندان و تشکل متبوعشان از طریق سایت اینترنتی www.karmandnews.ir در سراسر برقرار است و ما نیز در اعلامیه ها و بیانیه ها از حقوق کارمندان دفاع می کنیم که علاوه بر مباحث مربوط به عیدی، خواستار کمک های جنبی بیشتر دولت به این قشر شده ایم.

وی با اشاره به حضور 6 میلیون کارمند شاغل و بازنشسته در کشور، خاطرنشان کرد: این افراد به همراه خانواده هایشان ظرفیت عظیمی از رای دهندگان را تشکیل می دهند و به نوعی یر حسب مطالعاتی که دارند، سیاسی ترین قشر جامعه محسوب می شوند که تاثیر بسزایی در شرایط سیاسی جامعه دارند.