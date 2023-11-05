الهه غیناقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اکنون بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی در مرحله شهرستانی در حال اجرا است، اظهار کرد: مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی گلستان ۲۵ آبان از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ عصر در مجتمع فرهنگی هنری کانون گرگان برگزار می‌شود.

وی افزود: بعد از برگزاری مرحله شهرستانی ۴۰ نفر از منتخبان به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند که از بین این افراد ۳ نفر به مرحله کشوری خواهند رفت.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان با بیان اینکه تا کنون هزار و ۲۵۰ نفر برای شرکت در این جشنواره ثبت نام کردند، گفت: طبق آخرین آمار اعلام شده این رقم ثبت شده در حال افزایش است.

گلستان در بخش ثبت نام و ثبت آثار در رتبه دوم کشوری قرار دارد

وی با بیان اینکه امسال جشنواره قصه گویی در استان گلستان با استقبال خوبی مواجه شده است، افزود: در حال حاضر استان گلستان در بخش ثبت نام و ثبت آثار در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

غیناقی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش «آئینی و سنتی» و «۹۰ ثانیه ای» برگزار می‌شود، گفت: مهلت ارسال آثار در بخش «آئینی و سنتی» به اتمام رسیده است اما علاقه مندان بخش «۹۰ ثانیه ای» می‌توانند آثار خود را تا پایان آبان ماه ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی با شعار «با لبخند قصه بسازیم» در حال فعالیت است.