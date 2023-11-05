بیش از ۲۵ هزار نفر عضو جوان در هلال احمر خراسان جنوبی فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجم نوامبر مصادف با ۱۴ آبان، سالروز تاسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر است.

جمعیت هلال احمر به با ترویج ارزش های مشترکی نظیر عدالت، همبستگی، بردباری، تشریک، تساوی، احترام، نیکوکاری و بشردوستی در بین انسان ها به ویژه جوانان به صلح و آرامش کمک گرده است.

ایجاد روحیه دفاع از صلح در اذهان انسان ها، گسترش دوستی، احترام، حفظ و توسعه سلامت، تفاهم متقابل، تعامل هم افزا، کمک داوطلبانه به افراد آسیب پذیر و آسیب دیده، تامین و تسهیل فرآیند رشد انسان ها و ساختن جهانی پر از صلح و آرامش از مهم ترین اقدامات جمعیت و سازمان های تابعه است.

محمد علی کاوسی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به مناسبت بزرگداشت جمعیت هلال احمر بعد از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معاونت جوانان جمعیت هلال احمر از طریق فعالیت‌های بشردوستانه، آموزشی، امدادی و فرهنگی به عنوان درگاه ورودی افراد به جمعیت هلال احمر استان، توانمندی‌های امدادی و شاخص‌های سلامت جسمی، معنوی و اجتماعی اعضای خود را برای تربیت جوانانی توانمند با روحیه بشردوستی و نوع دوستی به کار می‌گیرد.

وی با اشاره به عضویت ۲۵ هزار و ۴۷۳ جوان در کانون های جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: این افراد در ۲۷۹ کانون دانشجویی، طلاب و دانش آموزی در خراسان جنوبی مشغول به فعالیت هستند.

مدیرعامل جمعیت خراسان جنوبی ادامه داد: اعضای جوان هلال احمر از سن ۶ تا ۳۵ ساله بوده که خدمات متنوعی را در شرایط گوناگون به آسیب دیدگان در سوانح مختلف و همچنین خدمات اجتناعی ارائه می دهند.

کاوسی بیان داشت: کانون های هلال احمر، تشکل های غیرسیاسی و غیردولتی هستند.

وی یادآور شد: کانون های هلال احمر به منظور تسکین آلام بشری، تأمین احترام انسان ها، کوشش در برقراری دوستی و صلح پایدار در میان ملت ها و حمایت از زندگی و سلامت انسان ها در قالب ضوابط و آیین نامه های مربوطه به منظور تحقق اهداف جمعیت هلال احمر در مراکز امور جوانان هلال احمر استان، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، حوزه ها و مدارس علمیه سراسر استان تأسیس می شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر از برگزاری گردهمایی روسای شعب جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی خبر داد و خاطرنشان کرد: این گردهمایی همزمان با ۱۴ آبان سالروز هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان هلال‌احمر برگزار می‌شود.