زهرا مبشری نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز بویژه در نواحی جنوبی و مرکزی استان شاهد افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد همراه با رگبار و رعد و برق با احتمال بارش تگرگ خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: ضمن اینکه رگباری بودن بارش‌ها سبب آبگرفتگی و ایجاد رواناب در این نواحی از استان خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین از عصر روز سه‌شنبه و طی روز چهارشنبه با نفوذ جریانات شمالی به استان، بارش‌ها غالباً در نیمه شمالی و نوار شرقی به صورت رگبار باران با احتمال رعدوبرق همراه با افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مبشری نسب وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا دوشنبه صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش بینی کرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۴ درجه سلسیوس خنک‌ترین و صالح‌آباد با بیشینه دمای ۲۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای مشهد مقدس بین ۱۰ و ۲۳ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی بردسکن با سرعت ۲۹ کیلومتر بر ساعت و بیشترین بارش از ایستگاه هواشناسی تایباد به میزان ۱.۴ میلیمتر گزارش شده است.