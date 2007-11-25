به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی طی مصوبه ای فهرست قیمت تضمینی محصولات زراعی را برای سال 87-86 تعیین و ابلاغ کرد.

براساس این فهرست قیمت تضمینی گندم هر کیلو 2250 ریال ، جو هر کیلو 1650 ریال ، ذرت دانه ای هر کیلو 1750 ریال ، چغندر قند هر کیلو 500 ریال ، وش پنبه هر کیلو 5400 ریال ، برنج با بذرهای خزر ، فجر و ساحل و اقلام مشابه هرکیلو 7350 ریال ، و برگ سبز چای درجه یک هر کیلو 3650 ریال تعین شده است.

متن کامل جدول این فهرست که پیوست مصوبه هیئت وزیران می باشد ، در بخش مصوبات پایگاه اطلاع رسانی دولت قابل دسترسی است.

طبق مصوبه هیئت وزیران جدول خرید تضمینی گندم و گندم دو روم برحسب افت مفید و غیرمفید برای سال زراعی 1387-1386 بر اساس محاسبات و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تفاهم وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تنظیم و ابلاغ خواهدشد .

با تصمیم دولت در قبال تحویل هر تن چغندر قند بیست کیلوگرم تفاله به نرخ هر کیلوگرم بیست ریال ودو کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد ریال به عنوان جایزه تحویل می شود . همچنین به ازای هردرصد شکستگی بیش از ده درصد برای برنج های آمل 2و 3 چرام ، ندا و نعمت مبلغ پنجاه ونه ریال و برای برنج های سپیدرود ، فجر ، خزرو ساحل مبلغ هفتاد ودوریال از نرخ های مصوب کسر می گردد و به میزان شکستگی کمتر از ده درصد برای برنج های آمل2 و 3 ، ندا ،‌نعمت و سپیدرود مبلغ هشتادوهفت ریال و برای برنج های خزر وساحل مبلغ نود وشش ریال به نرخ های مصوب اضافه می شود . حداکثر شکستگی قابل قبول برای خرید این نوع برنج ها ، پانزده درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه به کشاورزان هفت ونیم درصد است .

براساس این مصوبه معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در مورد سازمان های مسئول خرید ، محدوده زمانی خرید ، تامین کننده تنخواه ، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز ، تعیین هزینه های تبعی و محل تامین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصویب نامه ، تصمیمات لازم اتخاذ و به نحوه اجرای آنها به طور مستمر نظارت خواهد کرد . همچنین میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه های روغنی بر حسب افت و رطوبت با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی و قیمت ارقام مختلف وش پنبه در چارچوب قیمت مصوب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان) و با عضویت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد .