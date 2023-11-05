فرایند کاشت ۲۵۰ هزار اصله نهال در کامیاران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش ثقفی‌نیا ظهر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات نهال کاری شهرستان کامیاران که در راستای کشت یک‌میلیارد درخت و به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطر شهدای دانش‌آموز در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: کاشت یک میلیارد درخت در کشور آغاز شده و در همین راستای از امروز فرآیند کاشت درخت در کامیاران نیز آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه امروز در این آئین به یاد ۲۰ شهید دانش‌آموز ۲۰ اصله نهال غرس می‌شود، افزود: شهرستان کامیاران با غرس این تعداد نهال، فرایند کاشت ۲۵۰ هزار اصله نهال در سطح شهرستان را آغاز کرده است.

ثقفی‌نیا عنوان کرد: مراسم کاشت درخت در کامیاران در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور انجام شد.

این مراسم به منظور گرامیداشت یاد و خاطره ۲۰ شهید دانش‌آموز کامیاران در محل پارک کانی واقع در میدان ژینگه این شهر برگزار شد.

در این مراسم اعضا شورای اداری شهرستان، مدیر آموزش و پرورش، معلمین و دانش‌آموزان مدرسه شهید ملک روحی، شهردار کامیاران حضور داشتند.

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