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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد؛

اسکان پرستاران در بیمارستان‌های جدیدالاحداث

اسکان پرستاران در بیمارستان‌های جدیدالاحداث

معاون پرستاری وزارت بهداشت، از امتیازات ویژه برای زیست پرستاران در مناطق کم برخوردار کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، در گفت‌وگو با برنامه رادیویی گفت: در حوزه تربیت نیروی انسانی سه مؤلفه از جمله تربیت کافی پرستاران، جذب و استخدام آنها، نگهداشت و ایجاد انگیزه در پرستاران پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: نگهداشت و ایجاد انگیزه در پرستاران مستقر در مناطق کم برخوردار که سطح رفاهی کمتری دارد، با تدوین بسته‌ای تحت عنوان بسته ماندگاری پرستاران محقق می‌شود.

عبادی در خصوص چگونگی اسکان و زیست پرستاران در قالب بسته ماندگاری پرستاران، افزود: بر این اساس بیمارستان‌های جدید الاحداث باید محلی را برای اسکان پرستاران آماده کنند.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: در بیمارستان‌های ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور اخیراً پانسیون‌هایی برای اسکان پرستاران آماده شده است.

به گفته عبادی، بسته ماندگاری پرستاران در مناطق کم برخوردار تدوین و در صورت تصویب جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

کد مطلب 5931050
حبیب احسنی پور

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