به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، در گفت‌وگو با برنامه رادیویی گفت: در حوزه تربیت نیروی انسانی سه مؤلفه از جمله تربیت کافی پرستاران، جذب و استخدام آنها، نگهداشت و ایجاد انگیزه در پرستاران پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: نگهداشت و ایجاد انگیزه در پرستاران مستقر در مناطق کم برخوردار که سطح رفاهی کمتری دارد، با تدوین بسته‌ای تحت عنوان بسته ماندگاری پرستاران محقق می‌شود.

عبادی در خصوص چگونگی اسکان و زیست پرستاران در قالب بسته ماندگاری پرستاران، افزود: بر این اساس بیمارستان‌های جدید الاحداث باید محلی را برای اسکان پرستاران آماده کنند.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: در بیمارستان‌های ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور اخیراً پانسیون‌هایی برای اسکان پرستاران آماده شده است.

به گفته عبادی، بسته ماندگاری پرستاران در مناطق کم برخوردار تدوین و در صورت تصویب جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.