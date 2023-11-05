به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعداز ظهر امروز (یکشنبه) به وقت شانگهای، در دیدار مانوئل ماررو نخست وزیر کوبا، با اشاره جایگاه مثبت فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا در میان مردم ایران از زمان انقلاب اسلامی، گفت: از همان زمان روابط نزدیکی میان دو کشور شکل گرفت ضمن آنکه هر دو کشور دشمن مشترکی داریم که اقدامات ناجوانمردانه‌ای علیه دو ملت انجام داده است.

وی با اشاره جنایات و کشتار بی رحمانه رژیم صهیونیستی که امروز در غزه شاهد آن هستیم، گفت: قطعاً این اقدامات از مصادیق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و اگر دادگاه‌های بین المللی حقانیت داشتند، تا الان باید بصورت جدی به اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی و آمریکا ورود کرده و آن‌ها را محاکمه می‌کردند.

مخبر با تاکید بر اینکه همه کشورهای مستقل و آزاده باید با کمک یکدیگر به اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی پایان دهند خاطرنشان کرد: این جنگ باید بسرعت متوقف شود و کمک‌های انسان‌دوستانه در اختیار مردم مظلوم غزه قرار گیرد و عاملین این جنایات نیز محاکمه شوند.

معاون اول رئیس جمهور سطح همکاری‌های سیاسی و بین المللی دو کشور را عالی توصیف کرد و اظهار داشت: سطح مناسبات اقتصادی متناسب با روابط سیاسی دو کشور نیست و این در حالی است که زمینه‌های همکاری متعددی میان دو کشور وجود دارد و ظرفیت‌های دو کشور به نوعی مکمل یکدیگر هستند و می‌توانیم با توسعه همکاری‌ها، بخشی از نیازهای یکدیگر را تأمین کنیم.

وی مهمترین قدم در توسعه همکاری‌های اقتصادی را فعال شدن بخش خصوصی دو کشور دانست و افزود: تهاتر، همکاری‌های پول و بانکی و معامله از طریق ارز ملی دو کشور از مقدمات لازم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور است و دلیلی ندارد دو کشور همسو با ارز کشور دشمن مبادلات تجاری خود را انجام دهند.

مخبر از آمادگی ایران برای همکاری با کوبا در حوزه انرژی، بازسازی پالایشگاه‌های کوبا و فناوری‌های نوین خبر داد و افزود: لازم است کمیسیون مشترک دو کشور فعال شوند و نقشه راهی برای گسترش مناسبات اقتصادی فیمابین ترسیم کنند و بستر امضای توافقات میان رؤسای جمهور دو کشور را فراهم نمایند.

مانوئل ماررو نخست وزیر کوبا نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط دو دولت و دو ملت از اهمیت و ارزش فراوانی برای ما برخوردار است، گفت: رویکرد و تلاش جدی ما تقویت و تثبیت روابط تهران- هاوانا به ویژه در حوزه اقتصاد و تجارت است.

وی با اشاره به اینکه زمینه‌های همکاری که نقش مؤثری در پیشبرد روابط اقتصادی فیمابین دارد را شناسایی کرده‌ایم، اظهار داشت: حوزه معدن، نیرو و انرژی و فناوری‌های زیستی و بیوتکنولوژی از زمینه‌های مهم همکاری برای دو کشور محسوب می‌شود که می‌توانیم با توسعه همکاری در این بخش‌ها، مناسبات خود را جهش ببخشیم.

مانوئل ماررو با اشاره به برنامه سفر رئیس جمهور کوبا به کشورهای مختلف و از جمله ایران، این سفر را فرصت خوبی برای ترسیم چشم انداز روابط دو کشور برشمرد و افزود: ایران و کوبا تحت فشارهای تحریم و محاصره اقتصادی آمریکا هستند و از اشتراکات متعددی میان دو ملت برخوردار هستیم از جمله اینکه هیچیک از دو ملت قرار نیست که در برابر این فشارها تسلیم شوند چرا که این مبارزه برای دفاع از حق حاکمیت ما است به همین جهت کوبا در هر شرایطی حامی و پشتیبان ایران است.

وی با قدردانی از رأی مثبت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد برای رفع تحریم‌های آمریکا علیه این کشور تصریح کرد: تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری با ایران یکی از اولویت‌های اصلی کوبا است و لازم است هر دو کشور در این زمینه تلاش جدی داشته باشیم.

نخست وزیر کوبا همچنین با اشاره به تحولات غزه تصریح کرد: ما از ابتدا به صورت واضح، صریح و روشن کشتار فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی را محکوم کردیم و معتقدیم کاری که صیونیست‌ها با فلسطینیان انجام دادند درست مانند اقدامی است که نازی‌ها با یهودیان انجام دادند و همانطور که شما فرمودید باید دست در دست هم دهیم و جلوی این اقدامات را بگیریم.

وی با استقبال از پیشنهاد و ایده معاون اول رئیس جمهور کشورمان برای استفاده از ارز ملی دو کشور در مبادلات تجاری فیمابین، گفت: هرچه کشورهای بیشتری در این بخش فعال شوند و در تبادلات و مراودات تجاری از ارز ملی خود استفاده کنند تأثیر تحریم‌های آمریکا کمتر خواهد شد چراکه امروز آمریکا با اتکا به قدرت دلار است که کشورها را تحریم می‌کند.