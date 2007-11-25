نقاط حادثه خیز جاده ای قشم اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، میرداد میردادی ظهر امروز در حاشیه افتتاح بخش اصلاحی محور درگهان به لافت در جمع خبرنگاران قشم اظهار داشت: محور قشم به لافت یکی ازمهمترین محورهای مواصلاتی جزیره است که رفت و آمد شهر قشم به بخش ها و روستاهای اطراف از طریق این محور صورت می گیرد.

وی افزود: بسیاری از تصادفات این محور مربوط به بخش های تقاطع روستای پی پشت، اصلاح قوصی نرسیده به دوراهی زینبی و اصلاح پیچ روستای برکه خلق در محور ساحل جنوبی قشم به فرودگاه این شهرستان است که اصلاح آنها با صرف اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال صورت گرفته است.

این مسئول بیان داشت: نصب انواع علائم ایمنی از قبیل سرعت گیرها، تابلوهای راهنما و چراغهای چشمک زن درراه هایی از جزیره که در آنها کمبود احساس می شد، با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال انجام شده است.

میردادی ازمنطقه آزاد در بازسازی پل های فرسوده جزیره نیز تقدیر کرد و یادآور شد: تعامل مناسبی با منطقه آزاد برای حل مشکل عموم مردم وجود دارد و مسئولان منطقه نیز تمام تلاش خود را برای رفع کمبودها بکار می برند تا بتوانیم در آینده ای نزدیک چهره قشم را متحول و زیرساخت های لازم برای توسعه جزیره فراهم کنیم.