فاصله کمی تا حد مطلوب سرانه فضای سبز در کرمان داریم

محمود ایرانمنش در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فاصلهٔ کمی تا حد مطلوب سرانهٔ سبز داریم، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های انجام شده، منجر به توزیع متوازن فضاهای سبز در کرمان، خواهد شد.

وی مشارکت مردم در امور خدمات‌شهری را امری واجب و ضروری دانست و با اعلام خبر کاشت درختان مثمر و مقاوم در دامنهٔ کوه‌های مسجد صاحب‌الزمان (عج)، افزود: هدف ما آشنایی شهروندان با روش کاشت، نگهداری و زیباسازی دامنهٔ این کوه و ایجاد محیطی مناسب برای برگزاری یادمان‌های مختلف است.

ایرانمنش با بیان اینکه برای آبیاری فضای سبز شهر، با شرایط بحرانی مواجه هستیم، افزود: کارشناسان حوزه فضای سبز، با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای لوله‌گذاری‌ها به‌صورت جدی، توسعه شبکه آب خام را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به فرآیند لوله‌گذاری در دامنه کوه‌های مسجد صاحب‌الزمان (عج)، گفت: اگر شهروندان در مسیر این اجرا، طرح، یا ایده‌ای داشته باشند، از آنها استقبال می‌کنیم.