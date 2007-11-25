ارزش معاملات بورس کالای ایران به 205 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز یکشنبه بورس کالای ایران، 22 هزار و 405 تن عرضه در مقابل 44 هزار و 105 تن تقاضا انجام شد که معاملات شامل 17 هزار و 610 تن عرضه در مقابل 39 هزار و 550 تن تقاضا برای محصولات فلزی و 4 هزار و 795 تن عرضه در مقابل 4 هزار و 555 تن تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه محصولات فولادی ، یک هزار و 300 تن انواع میلگرد در یک رینگ معاملاتی به ارزش 9 میلیارد و 269 میلیون ریال به صورت سلف مورد معامله قرار گرفت . این گروه از نظر وزن و ارزش 39/14 و 51/4 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در گروه آلومینیوم ، 640 تن انواع شمش آلومینیوم در 8 رینگ معاملاتی به ارزش 19 میلیارد و 300 میلیون و 240 هزار ریال به صورت نقدی به فروش رفت که از نظر وزن وارزش به ترتیب 08/7 و 40/9 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه محصولات مس ، 2 هزار و 540 تن انواع مس به ارزش 164 میلیارد و 368 میلیون و 860 هزار ریال به فروش رفت که از نظر وزن و ارزش 11/28 و 02/80 درصد از کل بازار بود.

بر اساس این گزارش، برای نخستین بار حجم معاملات رینگ محصولات کشاورزی از رینگ فلزی پیشی گرفت. در گروه ذرت، 4 هزار و 290 تن ذرت دانه‌ای به صورت سلف و نقدی در 6 رینگ معاملاتی به ارزش 11 میلیارد و 470 میلیون و 700 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 48/47 و 58/5 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در گروه کنجاله، 200 تن کنجاله دانه‌های روغنی به ارزش 802 میلیون و 300 هزار ریال به صورت نقدی و سلف در 4 رینگ معاملاتی معامله شد که از نظر وزن 21/2 و 38/0 درصد از کل بازار بود.

بر اساس این گزارش در گروه تفاله ، 20 تن تفاله چغندر قند در یک رینگ معاملاتی به ارزش 42 میلیون و 400 هزار ریال به صورت نقدی به فروش رفت که از نظر وزن وارزش به ترتیب 22/0 و 02/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه شکر ، 20 تن شکر سفید به ارزش 80 میلیون ریال به فروش رفت که از نظر وزن و ارزش 22/0 و 04/0 درصد از کل بازار بود.

در گروه جو دامی نیز 25 تن جو دامی به ارزش 81 میلیون و 450 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر وزن وارزش 28/0 و 04/0 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.