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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۳۸

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه:

برنامه مکمل یاری در مدارس شهرستان گناوه آغاز شد

برنامه مکمل یاری در مدارس شهرستان گناوه آغاز شد

گناوه- رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه از آغاز برنامه‌های ارتقا سطح سلامت دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه از طریق مکمل یاری با قرص آهن و مگادوز ویتامین دی در مدارس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت حیدری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شایع‌ترین کمبود مواد معدنی در دختران نوجوان کمبود آهن، کلسیم و روی است و کمبود ویتامین D نیز در استان بوشهر و شهرستان گناوه بسیار شایع است.

وی افزود از عوارض و پیامدهای کم‌خونی فقر آهن کاهش یادگیری، خستگی زودرس، ضعف و سرگیجه و کاهش مقاومت بدن در مقابل بیماری‌ها است و کمبود ویتامین دی نیز به‌طور غیرمستقیم سبب کمبود کلسیم می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه تأکید کرد: همه دختران مقاطع متوسطه اول و دوم به‌عنوان گروه هدف برنامه آهن یاری و مگادوز ویتامین D و همه پسران مقاطع متوسطه اول و دوم نیز به‌عنوان گروه هدف برنامه دریافت مگادوز ویتامین D هستند.

حیدری بیان کرد: قرص آهن به همه دانش آموزان دختر گروه هدف به‌صورت هفته‌ای یک عدد و به مدت ۴ ماه و مکمل مگادوز ویتامین D نیز برای تمامی دانش آموزان دختر و پسر گروه هدف به هر نفر یک عدد در ماه و به مدت ۹ ماه تعلق می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از علل اصلی کمبود ویتامین D قرار نگرفتن در معرض نور خورشید است که لازم است افراد این مشکل را با مصرف مکمل ویتامین D جبران کرده تا در آینده از عوارضی مانند پوکی استخوان و ضعف عضلانی در امان بمانند.

کد مطلب 5931098

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