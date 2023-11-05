محمدشریف زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب کاشان به عنوان شهر جهانی نساجی سنتی اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است دوشنبه ۱۵ آبان‌ماه جشن ملی «کاشان شهر جهانی نساجی سنتی» در مجموعه فرهنگی تالار شهر شهرداری کاشان برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، ابراز داشت: با هماهنگی‌های انجام شده قرار است مقام عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این مراسم حضور داشته باشد.

فرماندار کاشان با بیان اینکه این مراسم به‌طور مستقیم از شبکه استانی اصفهان پخش می‌شود، تصریح کرد: در این مراسم جشن مقرر شده است لوح «کاشان شهر جهانی نساجی سنتی» با حضور میهمانان رونمایی شود.

وی با بیان اینکه در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از منسوجات سنتی کاشان هم به نمایش در می‌آید، گفت: سخنرانی نماینده شورای جهانی صنایع دستی و تحلیل از هنرمندان، فعالین، ارزیابان و پیشکسوتان صنایع دستی و نساجی سنتی از دیگر برنامه‌های این مراسم جشن است.

زارعی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم در حوزه نساجی سنتی کاشان مشغول به کار هستند، افزود: این افراد در ۲۵ کارگاه در سطح این شهر مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه فعالان در حوزه نساجی سنتی در حرفه‌های زری‌بافی، مخمل‌بافی، گلیم‌بافی و غیره فعال هستند، خاطرنشان کرد: در نظر داریم تا تعداد کارگاه‌های فعال در حوزه نساجی سنتی در سطح شهرستان کاشان افزایش پیدا کند.