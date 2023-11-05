۲۵ گونه در نهالستان کوشکن زنجان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حسینی روز یکشنبه گفت: نهالستان مادری کوشکن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان در حومه غربی شهر زنجان با وسعتی نزدیک به ۵۰ هکتار و در ۲۷ قطعه واقع شده است.

وی اظهار داشت: این نهالستان تولیدکننده گونه های مختلف اعم از جنگلی، فضای سبز و گونه های چندمنظوره جهت کمک به معیشت بهره برداران است.

حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این نهالستان، تولیدکننده حدود ۲۵ گونه مختلف اعم از جنگلی مثل ارس، بنه، زالزالک و فضای سبزی مثل زبان گنجشک، افرا، اقاقیا، ارغوان، عرعر و کاتالپا و گونه های چندمنظوره برای کمک به معیشت بهره برداران مثل بادام، سنجد به ویژه صنوبر و کبوده برای زراعت چوب است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: در راستای اجرای طرح سراسری کاشت یک میلیارد درخت، در سال جاری در یک اقدام جهادی و در قطعات فعال رو به افزایش این نهالستان، ۳.۵ میلیون نهال تولید کرده که آماده ارائه به بهره برداران و انتقال به عرصه های تعیین شده است.

حسینی افزود: طرح کاشت نهال ۳۰۰ هکتاری شهرستان طارم از برنامه های محوری این اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان طی ماه های پایانی سال خواهد بود.

وی یادآور شد: نهالستان مادری کوشکن تمام امکانات از قبیل نیروی انسانی کارآمد و تحصیلکرده، آب، خاک و تمام آنچه که برای یک نهالستان مورد نیاز است، را دارد و تنها سد مسیر پیشرفت این پروژه تامین و تزریق اعتبار مورد نیاز است.