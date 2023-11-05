جریمه ۵.۹۴ میلیارد ریالی قاچاق موتورسیکلت در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: پرونده مباشرت در نگهداری ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق از سوی نیروی انتظامی مرند به تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال شده بود.

وی با بیان اینکه به این پرونده در وقت تعیین شده در شعبه تعزیرات حکومتی مرند رسیدگی شد، اظهار کرد: شعبه پس از بررسی گزارش و دریافت دفاع متهمان، اتهام مباشرت در نگهداری کالای قاچاق را محرز اعلام و مالکان آنها را علاوه بر ضبط موتورسیکلت‌ها به پرداخت جریمه مذکور محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح بازرسی مشترک از مدارس دولتی و غیردولتی استان، گفت: در این راستا هشت فقره پرونده توسط گشت مشترک بازرسی از مدارس عجب‌شیر تشکیل و در شعبه تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

حضرتی، ادامه داد: شعبه پس از بررسی گزارش بازرسان و دریافت دفاع متهمان، اتهام گرانفروشی را محرز اعلام و مدیران مدارس متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی یادآور شد: طرح بازرسی از مدارس، اواخر شهریور ماه با تشکیل تیم‌های بازرسی مشترک در استان اجرا شد.