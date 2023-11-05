۱۳۸۱ تن دانه روغنی سویا در گلستان خریداری شد

روح الله مهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون هزار و ۳۸۱ تن سویا از کشاورزان گلستانی خریداری شد.

وی با اشاره به حمایت دولت سیزدهم در بحث تولید، افزود: این محصول امسال با قیمت ۳۳ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌شود.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: اکنون ۸ مرکز خرید در شهرستان‌های کردکوی، بندرگز، علی آباد، گرگان، گالیکش و گنبد آماده دریافت این محصول از کشاورزان هستند.

وی با اشاره به ورود واسطه‌ها و دلالان برای خرید محصول سویا از کشاورزان، افزود: به همه کشاورزان استان اعلام می‌کنیم در زمان تحویل محصول دقت کنند، مرکزی که نماینده، کارشناس تشخیص و کارشناس ذیحساب این اداره کل مستقر نباشد به هیچ وجه نمی‌توانیم سویا آن را تحویل بگیریم.

مهری با اشاره به اینکه کشاورزان محصول خود را به مراکز خرید تضمینی که اداره کل غله و خدمات بازرگانی پیش بینی کرده است تحویل دهند، اظهار کرد: استانداردهای در سالن‌ها و سوله‌های ما پیش بینی شده است که در انبارهای دلالان و واسطه‌ها نیست و موجب خراب شدن محصول می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: برای پرداخت مطالبات کشاورزان رایزنی‌هایی انجام شد که به محض واریز وجه به کشاورزان پرداخت می‌شود.