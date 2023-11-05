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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۸

سرپرست فرمانداری تالش خبر داد؛

آغاز اجرای فاز سوم پروژه روکش آسفالت محور اسالم به خلخال

آغاز اجرای فاز سوم پروژه روکش آسفالت محور اسالم به خلخال

تالش- سرپرست فرمانداری تالش از آغاز اجرای روکش آسفالت محور اسالم به خلخال به طول ۵ کیلومتر با اعتباری حدود ۴۱ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مؤذن بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از فاز سوم پروژه روکش آسفالت محور اسالم به خلخال اظهار کرد: محور اسالم به خلخال یکی از پروژه های بسیار مهم شهرستان و محور ارتباطی دو استان گردشگر پذیر گیلان و اردبیل می‌باشد.

مؤذن با بیان اینکه این پروژه به طول ۵ کیلومتر با اعتباری حدود ۴۱ میلیارد تومان در حال اجراست، افزود: این طرح یکی از پروژه‌های بسیار مهم شهرستان و محور ارتباطی دو استان گردشگر پذیر گیلان و اردبیل را به هم متصل می کند.

سرپرست فرمانداری تالش ادامه داد: این پروژه از محل اعتبارات ملی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در دو لایه که لایه اول در بعضی مناطق به صورت آسفالت رگلاژی و در مقاطع دیگر به صورت تثبیت سیمانی و در نهایت لایه اصلی و نهایی به صورت آسفالت گرم اجرا می شود.

آغاز اجرای فاز سوم پروژه روکش آسفالت محور اسالم به خلخال

موذن تصریح کرد: طی هفته دولت سال ۱۴۰۲، فاز دوم پروژه روکش آسفالت محور اسالم به خلخال به طول ۸ کیلومتر اجرا و به بهره برداری رسیده بود.

کد مطلب 5931155

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