آغاز اجرای فاز سوم پروژه روکش آسفالت محور اسالم به خلخال

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مؤذن بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از فاز سوم پروژه روکش آسفالت محور اسالم به خلخال اظهار کرد: محور اسالم به خلخال یکی از پروژه های بسیار مهم شهرستان و محور ارتباطی دو استان گردشگر پذیر گیلان و اردبیل می‌باشد.

مؤذن با بیان اینکه این پروژه به طول ۵ کیلومتر با اعتباری حدود ۴۱ میلیارد تومان در حال اجراست، افزود: این طرح یکی از پروژه‌های بسیار مهم شهرستان و محور ارتباطی دو استان گردشگر پذیر گیلان و اردبیل را به هم متصل می کند.

سرپرست فرمانداری تالش ادامه داد: این پروژه از محل اعتبارات ملی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در دو لایه که لایه اول در بعضی مناطق به صورت آسفالت رگلاژی و در مقاطع دیگر به صورت تثبیت سیمانی و در نهایت لایه اصلی و نهایی به صورت آسفالت گرم اجرا می شود.

موذن تصریح کرد: طی هفته دولت سال ۱۴۰۲، فاز دوم پروژه روکش آسفالت محور اسالم به خلخال به طول ۸ کیلومتر اجرا و به بهره برداری رسیده بود.