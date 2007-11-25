مازندران امن ترین استان کشور شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بابلسر در محل فرمانداری افزود: هم اکنون در تمامی شهرهای مازندران برای حل مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی پلیس به خانواده ها، هفده دفتر پلیس + 10 راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه پلیس راه مازندران نیز در کشور مقام دوم را به دست آورده است، بیان داشت: 67 آموزشگاه راهنمایی و رانندگی در مازندران جهت تسهیل در امر آموزش و اعطاء گواهینامه رانندگی راه اندازی شده است.

مدیرکل طرح و برنامه و فناوری اطلاعات استانداری مازندران نیز در این جلسه از برگزاری رایانه ای انتخابات مجلس هشتم در اسفند ماه سال جاری در استان خبر داد.

فرماندار بابلسر نیز در این جلسه از اجرایی شدن 10 مصوبه سفر هیئت دولت به مازندران مربوط به این شهرستان خبر داد.

محمدرضا نادری خاطرنشان کرد: راه اندازی بندر فریدونکنار با تعیین خط مرزی، تاسیس پژوهشکده دریایی توسط وزارت دفاع و تکمیل پروژه 400 هکتاری میرود در بخش بهنمیر توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از جمله مصوبات سفر رئیس جمهوری به مازندران است که توسط دستگاه های ذیربط به رغم پیگیری فراوان هنوز اجرایی نشده است.