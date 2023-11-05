کرملین: سطح روابط روسیه و آمریکا به صفر رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: سطح روابط روسیه و ایالات متحده به صفر رسیده است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه و ایالات متحده مسئولیت ویژه ای در قبال ثبات جهانی و راهبردی دارند؛ در هر صورت گفتگوها به مرور زمان باید از سر گرفته شود.

دیمیتری پسکوف در ادامه افزود: تماس رؤسای جمهور روسیه و آمریکا تنها با تمایل و آمادگی متقابل امکان پذیر است؛ شرایط مشخصی باید در این ارتباط فراهم شود.

این مقام کرملین در این باره اضافه کرد: واشنگتن آغازگر و مسبب تخریب روابط میان دو کشور بود؛ رئیس جمهور ایالات متحده باید موضع سازنده‌تری اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: به تلاش آمریکا برای دخالت در امور داخلی روسیه واکنش سازش ناپذیری نشان خواهیم داد.