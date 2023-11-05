محسن پولادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اهدای جهیزیه به خانوارهای کم برخوردار خراسان شمالی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌های انجام شده از سوی بنیاد احسان، بهزیستی و همچنین همیاری زوجین، جمعی از زوج‌های جوان کم برخوردار در شهرستان بجنورد و گرمه جهیزیه اهدایی خود را دریافت کردند.

مسئول قرارگاه جهادی پیشرفت بنیاد احسان خراسان شمالی در ادامه افزود: در این مرحله از اهدای جهیزیه تعداد ۲۲ سری وسایل منزل به ارزش بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در میان زوجین توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه هر سری از جهیزیه‌های اهدایی بیش از ۴۵۰ میلیون ریال ارزش دارد، خاطرنشان کرد: اقلام اهدایی به خانوارهای شناسایی شده تولید ایرانی بوده و شامل یخچال، گاز، لباسشویی، فرش، جاروبرقی، اتو، پلوپز، پنکه، آبمیوه گیری، کتری برقی، ساعت، پتو، کالای خواب، سرویس قابلمه، سرویس قاشق و چنگال، چرخ گوشت، سرویس چینی، پک فرهنگی و سرویس پارچ و لیوان بود.