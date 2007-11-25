شماره جدید نشریه خشت اول منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشریه که دومین ویژه نامه با موضوع گرایش تحصیلی و طلاب جوان است دیدگاه اساتیدی مانند حجج اسلام احمد مبلغی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سید مهدی میرباقری رئیس دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، محمد رضا زیبایی نژاد مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، حجت الاسلام امینی معاون پژوهشی مرکز مدیریت، حجت الاسلام زیبایی نژاد، حجت الاسلام منتظر مقدم و حجت الاسلام علی دوست مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

این نشریه پیش از این توسط دفتر طلاب جوان حوزه علمیه قم منتشر می شد که با تغییرات در چارت معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم، دفتر طلاب جوان به عنوان واحد ترویج پژوهش اعلام شد.

"حجت اسلام علی محقق" مسئول سابق دفتر طلاب جوان همزمان با این تغییر به عنوان مسئول واحد ترویج پژوهش منصوب شد.