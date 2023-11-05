صلح یاران شهرستان کنگان کار خود را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مؤمنی پور عصر یکشنبه در نشست با صلح یاران شهرستان کنگان ضمن تاکید به شروع جدی و رسمی فعالیت صلح یاران حوزه قضائی بیان داشت: امروزه تورم پرونده‌ها در مراجع دادگستری یکی از مهم‌ترین معضلات دستگاه قضائی محسوب می‌شود که نه تنها موجب اطاله دادرسی شده بلکه در کیفیت رسیدگی‌ها تاًیر منفی داشته و هزینه و زمان زیادی راستای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص می‌یابد.

رئیس دادگستری شهرستان کنگان افزود: به همین علت قوه قضائیه برای مقابله با این موضوع رویکرد قضا زدایی را در پیش گرفته تا با همکاری و مساعدت مردم و سایر نهادها و ارگان‌ها قبل از ورود پرونده به مراجع قضائی یا حتی در مواردی که پرونده در مراحل ابتدایی رسیدگی است نسبت به حل و فصل اختلافات و کاهش حجم پرونده‌های مراجع قضائی اقدام شود.

وی گفت: تشکیل هیأت صلح یاران با هدف کاهش موجودی پرونده‌های مراجع قضائی گامی مؤثر در اجرای برنامه‌های قضایایی است.

رئیس دادگستری شهرستان کنگان بیان کرد: در فرایند رسیدگی هیأت‌های صلح نیروهای مردمی معتمد پس از ارجاع موضوع (در قالب فرم رسمی و ممهور) از سوی قضات به آنها تلاش خواهند کرد با روش کدخدا منشانه در پرونده‌هایی که ظرفیت و امکان صلح وجود دارد، ورود کرده و حتی الامکان فی مابین طرفین سازش، ایجاد کنند.

مؤمنی پور تاکید کرد: از این تاریخ به صورت رسمی هیأت‌های صلح در قالب هیأت‌های محله فعالیت خود را در شهرستان کنگان آغاز کرد و از مردم انتظار می‌رود در همکاری با این هیأت‌ها که ترکیبی از نیروهای معتمد ریش سفید و با نفوذ شهری است اهتمام جدی داشته باشند.