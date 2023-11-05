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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۵

رئیس دادگستری کنگان:

صلح یاران شهرستان کنگان کار خود را آغاز کردند

صلح یاران شهرستان کنگان کار خود را آغاز کردند

بوشهر- رئیس دادگستری شهرستان کنگان گفت: هیأت‌های صلح در قالب هیأت‌های محله به صورت رسمی فعالیت خود را در شهرستان کنگان آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مؤمنی پور عصر یکشنبه در نشست با صلح یاران شهرستان کنگان ضمن تاکید به شروع جدی و رسمی فعالیت صلح یاران حوزه قضائی بیان داشت: امروزه تورم پرونده‌ها در مراجع دادگستری یکی از مهم‌ترین معضلات دستگاه قضائی محسوب می‌شود که نه تنها موجب اطاله دادرسی شده بلکه در کیفیت رسیدگی‌ها تاًیر منفی داشته و هزینه و زمان زیادی راستای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص می‌یابد.

رئیس دادگستری شهرستان کنگان افزود: به همین علت قوه قضائیه برای مقابله با این موضوع رویکرد قضا زدایی را در پیش گرفته تا با همکاری و مساعدت مردم و سایر نهادها و ارگان‌ها قبل از ورود پرونده به مراجع قضائی یا حتی در مواردی که پرونده در مراحل ابتدایی رسیدگی است نسبت به حل و فصل اختلافات و کاهش حجم پرونده‌های مراجع قضائی اقدام شود.

وی گفت: تشکیل هیأت صلح یاران با هدف کاهش موجودی پرونده‌های مراجع قضائی گامی مؤثر در اجرای برنامه‌های قضایایی است.

رئیس دادگستری شهرستان کنگان بیان کرد: در فرایند رسیدگی هیأت‌های صلح نیروهای مردمی معتمد پس از ارجاع موضوع (در قالب فرم رسمی و ممهور) از سوی قضات به آنها تلاش خواهند کرد با روش کدخدا منشانه در پرونده‌هایی که ظرفیت و امکان صلح وجود دارد، ورود کرده و حتی الامکان فی مابین طرفین سازش، ایجاد کنند.

مؤمنی پور تاکید کرد: از این تاریخ به صورت رسمی هیأت‌های صلح در قالب هیأت‌های محله فعالیت خود را در شهرستان کنگان آغاز کرد و از مردم انتظار می‌رود در همکاری با این هیأت‌ها که ترکیبی از نیروهای معتمد ریش سفید و با نفوذ شهری است اهتمام جدی داشته باشند.

کد مطلب 5931208

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