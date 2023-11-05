به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی در همایش تجلیل از مددکاران برتر استان اصفهان، افزود: امروز کمیته امداد، پرچم‌دار خدمت‌رسانی در تمامی عرصه‌ها در دورترین نقاط روستایی تا شهری، با تکیه بر نیروی انسانی متخصص است.

خدرویسی با اشاره به اینکه حوزه حمایت بi عنوان حوزه تخصصی، مرزی برای خدمت‌رسانی ندارد، ادامه داد: توانمندسازی؛ راهبرد اصلی فعالیت‌های کمیته امداد است اما حوزه حمایت محدودیتی برای ارائه خدمت به مددجویان ندارد.

وی با بیان اینکه حوزه حمایت در سطح کلان علاوه بر فعالیت‌های جاری، اقدامات بزرگی انجام داده، افزود: پالایش بیش ۲.۵ میلیون پرونده مددجویی، جایگزینی ۴۰۰ هزار خانواده نیازمند با مددجویان خودکفا شده، از جمله این اقدامات است.

معاون حمایت و سلامت خانواده، به برکات بزرگ فرآیند شکل‌گیری سامانه سها نیز اشاره داشت و گفت: فرآیندهای حوزه حمایت در سامانه سها مستقر شده و امروز این سامانه به بیش از ۲۰ پایگاه بیرونی متصل شده است.

وی بیان کرد: چشم انداز این حوزه در سال جاری تأمین ۱۰۰ هزار سری جهیزیه برای نوعروسان نیازمند است و این هدف با مشارکت مردم خیر و مساعدت بنگاه‌های اقتصادی میسر خواهد شد.