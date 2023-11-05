شورای فرهنگ عمومی بازوی توانمند دفتر ائمه جمعه است

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شورای فرهنگ عمومی با حجت الاسلام ساداتی امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی سرپل ذهاب به مناسبت ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی دیدار کرد.

حجت الاسلام ساداتی امام جمعه شهرستان سرپل ذهاب در این دیدار با تاکید بر جایگاه ویژه شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی بازوی توانمند دفاتر ائمه جمعه است و باید تلاش کند با مساله یابی موضوعات مختلف زمینه ارتقا فرهنگ عمومی را فراهم نماید.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی علاوه نگاه به شهر باید نگاه ویژه ای به روستاها داشته باشد و علاوه بر آن باید توجه ویژه ای به بافت مذهبی شهرستان داشته باشد.

خسرو تمری دبیر شورای فرهنگ عمومی در این دیدار به ضرورت رصد روندهای فرهنگی شهرستان و انسجام دستگاه‌ها در حوزه فرهنگ عمومی تاکید کرد.