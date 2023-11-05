اختصاص تسهیلات برای خرید ادوات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل نوربخشیان عصر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه یکی از عوامل مورد توجه در دیم‌زارها استفاده از دستگاه‌های کشت مستقیم و ادوات کشاورزی است، اظهار کرد: در این طرح موضوع مکانیزاسیون کشاورزی به خوبی دیده شده است و تسهیلاتی برای خرید ادواتی مانند کارنده، زیرشکن، سمپاش، پهپاد و … اختصاص پیدا کرده که این تسهیلات از طریق بانک ملی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

ناظر فنی طرح جهش تولید در دیم‌زارهای چهارمحال و بختیاری افزود: در سال گذشته حدود ۷۰ دستگاه ادوات کشاورزی خریداری و به استان وارد شد که از این تعداد ۵۰ دستگاه کارنده کشت مستقیم بود، امسال نیز برای خرید ماشین‌آلات ۴۰ پرونده تشکیل و تاکنون ۲۰ پرونده به بانک عامل ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح جهش تولید در دیم‌زارها در چهارمحال و بختیاری به‌صورت مشارکتی مابین سازمان جهادکشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در حال اجرا است.