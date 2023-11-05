۲ داوطلب برای انتخابات مجلس خبرگان در مازندران ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه طبق جدول زمان‌بندی، ثبت نام از داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ۱۴ آبان ماه به‌مدت هفت روز از ساعت ٨ صبح الی ۱٨ در فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه استان مازندران انجام خواهد شد اظهار کرد: در نخستین روز نام نویسی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری در استان مازندران و تا پایان وقت مقرر، دو داوطلب نمایندگی نسبت به ثبت نام نهایی خود اقدام کردند.

وی در ادامه اظهار کرد: داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری شخصاً یا توسط نماینده خود که به صورت کتبی و رسمی معرفی شده باشد، می‌توانند به مدت ۷ روز از تاریخ فوق از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ به فرمانداری مرکز استان و یا وزارت کشور و فرمانداری قم مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عکس دار، اصل کارت ملی، اصل مدرک سطح چهارحوزه و دو قطعه عکس ۴×۶، ضمن تکمیل پرسشنامه و اعلام داوطلبی، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

محمدعلی نوبخت در ادامه افزود: شایان ذکر است سن داوطلبان محترم به هنگام ثبت نام باید حداقل ۴۰ سال تمام باشد.

فرماندار شهرستان ساری در پایان با اشاره به اینکه نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در هیأت اجرایی به هیأت نظارت در تاریخ ۱۸ آبان اعلام خواهد شد افزود: روند بررسی صلاحیت‌های داوطلبین مجلس شورای اسلامی توسط هیأت اجرایی در حال انجام است.