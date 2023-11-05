به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان‌نثاری عصر یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی مراسم ۲۵ آبان (روز حماسه و ایثار اصفهان) ضمن تسلیت در پی شهادت مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم جنایتکار صهیونیست، گفت: نوع نگاه و رویکرد ما که به برنامه‌ریزی روز ۲۵ آبان منتهی می‌شود، بسیار مهم است.

وی ادامه داد: ۲۵ آبان روز به رخ کشیدن جوهره ایمانی، حزب اللهی، اعتقادی و انقلابی مردم اصفهان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان عنوان کرد: از این رو به ۲۵ آبان نباید صرفاً بعنوان یک مناسبت نگاه و توجه شود.

جان‌نثاری افزود: اگر می‌خواستیم یاد و خاطره شهدا را گرامی بداریم می‌توانستیم ذیل کنگره شهدا یاد شهیدان را گرامی بداریم.

وی افزود: اگر صرفاً به دنبال تاریخ نگاری بودیم با تنظیم یک مستند این روز را تاریخ نگاری می‌کردیم اما هدف این است که جوهره ایمانی و اعتقادی مردم اصفهان را به همگان نشان دهیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان بیان کرد: مردم اصفهان مردمی هستند که یکهزار و ۲۰۰ شهید را در یک هفته و ۳۷۰ شهید را در یک روز تشییع کردند و بعدازظهر همان روز به جبهه‌های حق علیه باطل شتافتند.

جان‌نثاری خاطرنشان کرد: از این رو در برنامه‌های ۲۵ آبان باید این موضوع اثبات شود که مردم اصفهان حماسی و انقلابی هستند.

وی ضمن تأکید بر حضور حماسی مردم در تمامی میادین ملی و مذهبی، متذکر شد: برای بزرگداشت ۲۵ آبان ضمن تاریخ نگاری و بیان واقعه، به صورت ویژه ذات، منش، اعتقاد و ایمان مردم اصفهان برای همگان تشریح و تبیین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان بیان کرد: در تاریخ ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ نیز اگر اغتشاشاتی اتفاق افتاد باز همان جوانان اصفهان با همان جوهره ایمانی به خیابان آمدند و برای حفظ امنیت جامعه خون پاک‌شان به زمین ریخته شد و به مقام والای شهادت رسیدند.

جان‌نثاری افزود: این مسائل بیانگر تبلور جوهره ایمانی و اعتقاد در میان مردم استان است.

وی اظهار داشت: از این رو ضروری است محور برنامه‌ها که گنج درونی ۲۵ آبان است به نمایش گذاشته شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: همچنین دلیل اعتقاد و منش مردم اصفهان نیز تشریح شود.

جان‌نثاری ضمن اشاره به اینکه جوهره ایمانی مردم در ۲۵ آبان مادام گفته شود، بیان کرد: ۲۵ آبان باید ملکه ذهن مردم استان و بالاخص شهروندان شهر اصفهان شود.

وی افزود: همچنین عدد ۳۷۰ (که تعداد شهیدی است که در یک روز در اصفهان تشییع شدند) نیز در همه برنامه‌های ۲۵ آبان لحاظ شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان عنوان کرد: اعزام بعدازظهر ۲۵ آبان محوری ترین مسئله‌ای است که باید تشریح و تبیین شود.

جان‌نثاری در مورد برنامه‌های اجرایی ۲۵ آبان، گفت: گردهمایی مردم در ۲۵ آبان در گلستان شهدا با محوریت سپاه از جمله محوری‌ترین برنامه‌های این روز است که همه باید تلاش کنیم این برنامه باشکوه برگزار شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ادامه داد: ۳۷۰ برنامه محوری مشترک بین شهرداری، سپاه و بسیج برنامه‌ریزی شده است همچنین تجلیل از خانواده شهیدان مقاومت در دستور کار است که بایستی به بهترین نحو برنامه‌ریزی و برگزار شود.

وی در مورد دیدار مردم اصفهان با مقام معظم رهبری نیز عنوان کرد: استاندار اصفهان پیگیر این موضوع هستند و امیدواریم بار دیگر زمینه دیدار مردم ولایت مدار اصفهان با مقام معظم رهبری فراهم شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان اظهار کرد: تمرکز برنامه‌ها بر مدارس و دانشگاه‌ها باشد و استادان معارف در خصوص ۲۵ آبان در جمع دانشجویان و دانش‌آموزان صحبت کنند.

جان‌نثاری خاطرنشان کرد: اصناف در فضاسازی عمومی به خوبی نقش‌آفرینی کنند تا رنگ و بوی همه محلات با ۲۵ آبان قرین شود.

وی خاطرنشان کرد: در مدارس زنگ حماسه و ایثار نواخته شود و همه دستگاه‌ها و ادارات یکی از اماکن خود را به نام ۲۵ آبان ثبت کنند.