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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۹

لیگ برتر کرواسی؛

تیم فوتبال دیناموزاگرب در غیاب محرمی از شکست گریخت

تیم فوتبال دیناموزاگرب در غیاب محرمی از شکست گریخت

تیم فوتبال «دیناموزاگرب» در هفته دهم لیگ برتر کرواسی در غیاب صادق محرمی با «وارازدین» به تساوی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال کرواسی، تیم «دیناموزاگرب» در یک دیدار خارج از خانه شامگاه یکشنبه به مصاف «وارازدین» رفت که این دیدار با نتیجه تساوی یک به یک به پایان رسید.

برای «وارازدین» «استفان ریستوسکی» در دقیقه ۵۴ (گل به خودی) گلزنی کرد و گل تساوی دیناموزاگرب را «امرلی» در دقیقه ۹۰+۴ به ثمر رساند.

صادق محرمی ملی پوش ایرانی «دیناموزاگرب» در این مسابقه فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد و از روی نیمکت شاهد بازی تیمش بود.

«دیناموزاگرب» با این تساوی ۲۳ امتیازی شد و در رده سوم لیگ برتر کرواسی قرار دارد.

کد مطلب 5931258

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