به گزارش خبرگزاری مهر نشست کمیته رفع اطاله دادرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران و معاونان دادستان تهران برگزار شد.

علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن گرامی‌داشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: ماهیت واقعی و پلید استکبار جهانی به‌خصوص طی روزهای اخیر به‌واسطه حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه علیه مردم مظلوم فلسطین بر جهانیان آشکار شده و همین امر خود به تنهایی نشان از حقانیت و صحت مسیری است که ملت شریف ایران اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در آن قدم نهاده و با تدبیر مقام معظم رهبری به سمت قلل موفقیت در آن طی طریق می‌کند.

رییس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به قساوت‌ها و شقاوت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه عنوان کرد: رژیم غاصب و موقت صهیونیستی با جنایت و نسل‌کشی در نوار غزه به‌دنبال آن است که بر شکست مفتضحانه نظامی- اطلاعاتی خود در جریان عملیات «طوفان الاقصی» سرپوش گذارد؛ حال آنکه این شکست، عمیق و غیرقابل ترمیم است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از دادستان و مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران به‌واسطه اهتمام در انجام وظایف عنوان کرد: مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران همواره به‌نحو منسجم، پرتلاش، دلسوز و کارآمد در نواحی مختلف مشغول به خدمت‌گزاری به مردم در دستگاه قضا هستند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران سال‌های سال در کسوت بازپرسی و دادیاری خدمت کرده‌اند و به‌خوبی نسبت به جنس کار، حجم و زوایای کار واقف و مسلط هستند و نسبت به دادسرا و مشکلات آن شناخت دارند.

تلاش‌ها باید بر ارتقا کیفیت رسیدگی‌های قضائی متمرکز شود

رییس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه «تسریع و تسهیل امور مراجعان»، «رضایت‌مندی مراجعان»، «اتقان و سلامت کار» را به‌دنبال خواهد داشت، گفت: در مجموعه قضائی استان تهران اعم از دادسرا و محاکم بدوی و تجدیدنظر تلاش‌ها باید بر ارتقا کیفیت رسیدگی‌های قضائی متمرکز شود.

وی تسریع در انجام امورات معوق را از جمله توفیقات قابل توجه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ذکر کرد که نشان از حرکت این مجموعه در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغ شده دارد.

همه تلاش‌ها باید معطوف به این امر شود که امورات مراجعان بهتر و باکیفیت‌تر از گذشته صورت گیرد

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه دادگستری کل استان تهران و دادسرای عمومی و انقلاب تهران شانی جز خدمت برای مردم ندارد، عنوان کرد: در همین راستا، همه تلاش‌ها باید معطوف به این امر شود که امورات مراجعان بهتر و باکیفیت‌تر از گذشته صورت گیرد و این مهم جز با تعاون، همکاری و هم‌دلی محقق نخواهد شد.

توصیه القاصی برای راهنمایی به بازپرس‌ها و دادیارهای جوان و کم‌تجربه در چارچوب قوانین و مقررات

رییس کل دادگستری استان تهران خطاب به معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: هر یک از شما در حوزه مأموریتی خود، شأن دادستان را دارید و از وظایف مهم دادستان، نظارت بر عملکرد کارکنان است، بر همین اساس توصیه می‌شود که به‌رغم مشغله‌ها و مأموریت‌های محوله از امر نظارت بر اقدامات قضائی فاصله نگیرید و بازپرس‌ها و دادیارهای جوان و کم‌تجربه را با حفظ اصل استقلال، در تصمیمات قضائی راهنمایی کنید و به آن‌ها مشورت دهید.

فرایند رسیدگی به پرونده‌های مهم را راسا مورد رصد و پیگیری قرار دهید

وی در کنار ارتباط مؤثر و سازنده مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران با مجموعه، بر ضرورت ارتباط مستمر با سایر دستگاه‌ها و نهادها در چارچوب قوانین و مقررات به‌منظور حل مشکلات مردم تاکید کرد و در عین حال خطاب به سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: فرایند رسیدگی به پرونده‌های مهم را راسا مورد رصد و پیگیری قرار دهید و پیش از آنکه دیگران از شما وضعیت و کیفیت رسیدگی را مطالبه کنند، خود مطالبه‌گر باشید و بر مسائل مهم حوزه قضائی خود مستمرا نظارت و اشراف داشته باشید.

در مورد سرقت‌های خشن و مقرون به آزار دادستان باید مدعی باشد

القاصی در ادامه و در مورد پرونده‌های سرقت و به‌طور خاص سرقت‌های خشن، مقرون به آزار و گروهی گفت: در پرونده‌های سرقت به‌عنف که به‌صورت گروهی و با تکرار جرم صورت می‌گیرد، فارغ از حضور یا عدم حضور شاکی خصوصی، دادستان باید مدعی باشد و در محکمه از حق جامعه دفاع کند.

رییس کل دادگستری استان تهران همچنین به رویکرد دستگاه قضا در مورد مخلان امنیت روانی جامعه اشاره کرد و ضمن اشاره به اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های این حوزه اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های به‌عمل آمده و هماهنگی‌های صورت گرفته، در مورد پرونده‌های مرتبط با تهدید امنیت روانی جامعه احکام خوبی صادر شده که اثر بازدارندگی به‌همراه خواهد داشت.

علت ماندگاری و رسوب بخشی از احکام ناشی از بلاتکلیف بودن احکام جلب محکومان است

وی ضمن اشاره به بلاتکلیف ماندن بخش قابل توجهی از احکام صادره در اجرای احکام به‌دلایل گوناگون بیان کرد: تلاش‌های زیادی در حوزه اجرای احکام به‌منظور اجرایی کردن احکام صادره صورت می‌گیرد، اما با این حال بخشی از احکام دچار رسوب شده و علت ماندگاری و رسوب بخشی از احکام ناشی از بلاتکلیف بودن احکام جلب محکومان است که ضرورت دارد در این حوزه ضمن تعامل با ضابطان، برنامه‌ریزی لازم جهت تعیین تکلیف احکام جلب صورت گیرد.

القاصی در ادامه بر ضرورت اهتمام ویژه نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان مسن و معوق تاکید کرد و گفت: از جمله اولویت‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران باید پیگیری مستمر، مؤثر و منظم در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان باشد تا هر چه سریع‌تر این نوع از پرونده‌ها که در جلب رضایت عمومی جامعه نقش به‌سزایی دارد، تعیین تکلیف شود.

ارجاع پرونده‌ها به محاکم به‌رغم وجود نقص در تحقیقات سبب بروز اطاله می‌شود

رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت و توجه مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به نحوه انجام روند تحقیقات قضایی به‌منظور ارسال پرونده‌ها به محاکم تاکید و عنوان کرد: بعضاً مشاهده می‌شود که برخی از پرونده‌ها به‌دلیل نقص در انجام تحقیقات از دادگاه به دادسرا ارجاع می‌شود که این امر خود سبب بروز اطاله در فرایند رسیدگی خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظارت لازم را بر انجام تحقیقات قضائی به‌صورت کامل به‌منظور ارسال پرونده‌ها به محاکم داشته باشند تا از این آسیب پیشگیری به‌عمل آید.

یکی از محورهای اصلی و قابل توجه حقوق عامه، تسهیل فرایندهای قضایی است

وی در ادامه حقوق عامه را یکی از محورهای اصلی و مهم فعالیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مقام مدعی‌العموم ذکر کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی و قابل توجه حقوق عامه، تسهیل فرایندهای قضایی به‌منظور جلوگیری از تضییع وقت و تحمیل هزینه به مراجعان است؛ در همین راستا، مقرر شد تا پرونده‌های مرتبط با همراه نداشتن گواهینامه به‌جای ارجاع به دادسرا به شعب ویژه در شوراهای حل اختلاف ارجاع گردد که این امر ضمن تسریع در فرایند انجام کار، رضایت مراجعان را در پی خواهد داشت و از تحمیل هزینه به شهروندان جلوگیری خواهد کرد.

ضرورت توجه و حساسیت نسبت به مشکلات و مسایل زندانیان

القاصی همچنین ضرورت توجه و حساسیت نسبت به مشکلات و مسائل زندانیان را یادآور شد و گفت: زمانی که امکان مساعدت به زندانیان در چارچوب قوانین و مقررات و امکان بهره‌مندی آن‌ها از تسهیلات ارفاقی وجود دارد، نباید دریغ کرد و در مواقعی که شخص زندانی مدعی بیماری یا کسالت است، بلافاصله شخص به پزشکی قانونی معرفی شود و در صورت احراز عدم توان و تحمل حبس از سوی زندانی، بر اساس ساز و کار قانونی اقدام شود.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود ضرورت توجه به سلامت مجموعه و شأن نظارتی و انسانی مدیران را یادآور شد و گفت: چرخش نیرو و ایجاد انگیزه در مجموعه قضائی استان تهران مورد توجه قرار دارد و در همین راستا، رعایت توازن و تناسب در ارجاع کار و کارسنجی از سوی مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران باید مورد توجه قرار گیرد.

نقش انجام ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک در کاهش اطاله دادرسی

حاجی رضا شاکرمی، قایم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست ضمن اهتمام ویژه نسبت به پرونده‌های خاص، کثیرالشاکی و کثیرالخواهان گفت: یکی از موضوعاتی که در رفع اطاله دادرسی دارای نقش و اهمیت به‌سزایی است، انجام ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

قایم مقام دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: از دیگر علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضائی، تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی است و در کنار آن باید به صلاحیت کارشناس برای رسیدگی به موضوع توجه شود.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست ضمن خیرمقدم به رییس کل دادگستری استان تهران توضیحاتی در مورد اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب تهران به‌منظور رفع اطاله دادرسی ارائه کرد.