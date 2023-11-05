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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۳۹

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

برگزاری دوره آموزش مربیگری درجه سه دارت در قم

برگزاری دوره آموزش مربیگری درجه سه دارت در قم

قم- دبیر هیات بیماران خاص و پیوند اعضا استان قم از برگزاری یک دوره آموزشی مربیگری درجه سه دارت با حضور نمایندگانی از سراسر کشور در قم خبر داد.

رسول فرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیأت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا استان قم، برای اولین مرتبه دوره مربیگری دارت در استان قم را با حضور مربیان ۱۲ استان کشور برگزار کرد.

دبیر هیأت بیماران خاص و پیوند اعضا استان قم افزود: حسین مؤمنی دبیر و مدرس بین المللی فدراسیون انجمن‌های ورزشی و انجمن دارت ایران مدرس این دوره بود که به مدت سه روز در مجتمع آموزشی شاهد قم برگزار شد.

وی بیان کرد: آموزش‌های تئوری مربیگری درجه سه دارت در این دوره به شرکت کنندگان ارائه شد و باید از همکاری واحد آموزش و پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان قم نیز تقدیر کنیم.

وی سطح برگزاری دوره را خوب ارزیابی کرد و افزود: در پایان برگزاری این دوره سه روزه آزمون‌های تئوری مربیگری برای شرکت کنندگان برگزار شد و نفراتی که نمره مناسب را دریافت کنند گواهی شرکت در دوره را دریافت خواهند کرد.

فرمانی یادآور شد: شرکت کنندگانی از استان‌های تهران، البرز، یزد، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، کرمانشاه، سمنان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و قم در این دوره آموزشی شرکت داشتند.

کد مطلب 5931283

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