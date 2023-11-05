برگزاری دوره آموزش مربیگری درجه سه دارت در قم

رسول فرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیأت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا استان قم، برای اولین مرتبه دوره مربیگری دارت در استان قم را با حضور مربیان ۱۲ استان کشور برگزار کرد.

دبیر هیأت بیماران خاص و پیوند اعضا استان قم افزود: حسین مؤمنی دبیر و مدرس بین المللی فدراسیون انجمن‌های ورزشی و انجمن دارت ایران مدرس این دوره بود که به مدت سه روز در مجتمع آموزشی شاهد قم برگزار شد.

وی بیان کرد: آموزش‌های تئوری مربیگری درجه سه دارت در این دوره به شرکت کنندگان ارائه شد و باید از همکاری واحد آموزش و پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان قم نیز تقدیر کنیم.

وی سطح برگزاری دوره را خوب ارزیابی کرد و افزود: در پایان برگزاری این دوره سه روزه آزمون‌های تئوری مربیگری برای شرکت کنندگان برگزار شد و نفراتی که نمره مناسب را دریافت کنند گواهی شرکت در دوره را دریافت خواهند کرد.

فرمانی یادآور شد: شرکت کنندگانی از استان‌های تهران، البرز، یزد، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، کرمانشاه، سمنان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و قم در این دوره آموزشی شرکت داشتند.