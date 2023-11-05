به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیأت دولت، تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در قتل‌عام ۱۰ هزار انسان بی‌دفاع و بی‌گناه در غزه و به‌خصوص کشتار ۴ هزار کودک را مایه نگرانی عمومی دانست و با اشاره به اظهار تنفر بی‌سابقه افکار عمومی جهان از این جنایات اظهار داشت: با اینکه اراده رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی حامی این رژیم بر نسل‌کشی فلسطینیان و کشتار کودکان بی‌دفاع و بی‌گناه فلسطینی قرار گرفته، اما تردید نداریم که خون این کودکان مظلوم گریبان صهیونیست‌ها را می‌گیرد و پیروزی فلسطین در این نبرد قطعی است.

رئیس‌جمهور در ادامه به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره ضرورت مشارکت پرشور مردم در انتخابات پیش‌رو اشاره کرد و گفت: ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش امید، اعتماد و مشارکت مردم در انتخابات از مهمترین مسئولیت‌های دولت است و همه دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری انجام دهند.

رئیسی در ادامه با اشاره به مشکل چندین ساله کشور در ناترازی در عرصه انرژی، مدیریت مصرف در کنار مدیریت تولید را از مهم‌ترین راهکارهای حل این مشکل دانست و اظهار داشت: در این زمینه علاوه بر اینکه دستگاه‌ها و حتی خود مدیران دستگاه‌های دولتی باید شخصاً پیشگام و الگو باشند، باید با همکاری دستگاه‌های تبلیغی به‌خصوص صدا و سیما برای اصلاح الگوها و روش‌های مصرف نیز برنامه‌سازی و فرهنگ‌سازی شود.

وی در ادامه با اشاره به استقبال گرم و پرشور مردم کردستان از دولت مردمی در سفر به این استان، از مهمان نوازی و زمان‌شناسی مردم کردستان قدردانی و از مسئولان دستگاه‌های دولتی خواست نامه‌ها و درخواست‌های مردمی مربوط به این سفر را با دقت و جدیت رسیدگی کنند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأکیدات خود درباره ضرورت استفاده از نیروهای شایسته و باکفایت فارغ از جنسیت گفت: استفاده از ظرفیت زنان با کفایت، با صلاحیت و توانمند در دستگاه‌ها از رئوس تأکیدات دولت مردمی است و شایستگی‌های مدیریتی بانوان باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

رئیسی در ادامه به برخی گزارش‌ها درباره تلفات حوادث جاده‌ای اشاره و وزیر راه و شهرسازی را به‌عنوان رئیس کمیسیون ایمنی راه‌ها به تشکیل جلسات مستمر این کمیسیون و طراحی و ارائه راهکارهای مؤثر برای کنترل و کاهش تصادفات و تلفات حوادث جاده‌ای موظف کرد.