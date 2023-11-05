ورزشکاران فارس با کسب سه مدال طلا درمسابقات او اسپرت خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری مسابقات قهرمانی جهان ورزش رزمی او اسپرت، نمایندگان استان فارس توانستند سه مدال ارزشمند طلا را کسب نمایند.

در این دوره از مسابقات که از سری مسابقات اردوی تیم ملی رزمی نخبگان جهان اعزامی به مسابقات جهانی نخبگان رزمی کشور روسیه شهر چبوکساری بود، بیش از ۲۵ کشور دنیا و قریب به ۲ هزار ورزشکار حضور داشتند که استاد محسن عباسی، استاد فرجام شفیعی سروستانی و استاد زهرا هنرمند، هر سه به مدال طلا دست پیدا کردند.

او اسپرت برگرفته از مهارت‌ها و بازی‌های بومی محلی، نبرد و زورآزمایی‌ها و هنرهای اقوام سنتی سرزمین پارس است که به شکل مؤثر و امروزی خود درآمده است. این رشته مدرن و پرطرفدار توسط مرکز پژوهش و مطالعات استراتژیک فدراسیون جهانی او-اسپرت (ووف) پس طی مراحل ارزیابی، استانداردسازی و بازسازی تکنیک‌های آن در بخش‌های هنری، ساحلی و مبارزه‌ای طی سنوات گذشته رشد نموده و در سایر کشورها توسعه یافته است.