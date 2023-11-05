به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه بارش شدید باران همراه با تگرگ سبب جاری شدن سیل در مناطق مختلف شهرستان بهاباد شد.

با سیلابی شدن اغلب مناطق استان، نیروهای امداد و نجات هلال احمر، آتش نشانی و گروه های جهادی بسیج سازندگی در همان ساعات اولیه به میدان آمدند و به یاری سیل زدگان شتافتند.

چندین منزل مسکونی در بهاباد دچار آبگرفتگی شده و خسارات جدی به منازل و وسایل زندگی مردم وارد شد.

همچنین محورهای مواصلاتی نیز اغلب به دلیل جاری شدن سیل مسدود شده اند.

مزارع کشاورزی نیز دچار خسارت‌های جدی شده و هنوز برآوردی از میزان خسارات وارد شده انجام نشده است.

هم اکنون چندین دستگاه لودر و بلدوزر در حال مهار سیل به ویژه در محورهای روستایی هستند اما کمبود ماشین آلات، خدمت رسانی را با مشکل مواجه کرده است.

نیروهای فرمانداری و ستاد مدیریت بحران نیز هم اکنون در مناطق سیل زده حضور دارند و در حال برآورد میزان خسارات هستند.