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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰

بارش شدید باران و تگرگ مناطق گسترده‌ای از بهاباد را سیلابی کرد

بارش شدید باران و تگرگ مناطق گسترده‌ای از بهاباد را سیلابی کرد

یزد- عصر امروز بارش شدید باران سبب سیلابی شدن مناطق گسترده ای از شهرستان بهاباد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه بارش شدید باران همراه با تگرگ سبب جاری شدن سیل در مناطق مختلف شهرستان بهاباد شد.

با سیلابی شدن اغلب مناطق استان، نیروهای امداد و نجات هلال احمر، آتش نشانی و گروه های جهادی بسیج سازندگی در همان ساعات اولیه به میدان آمدند و به یاری سیل زدگان شتافتند.

چندین منزل مسکونی در بهاباد دچار آبگرفتگی شده و خسارات جدی به منازل و وسایل زندگی مردم وارد شد.

بارش شدید باران و تگرگ مناطق گسترده‌ای از بهاباد را سیلابی کرد

همچنین محورهای مواصلاتی نیز اغلب به دلیل جاری شدن سیل مسدود شده اند.

مزارع کشاورزی نیز دچار خسارت‌های جدی شده و هنوز برآوردی از میزان خسارات وارد شده انجام نشده است.

بارش شدید باران و تگرگ مناطق گسترده‌ای از بهاباد را سیلابی کرد

هم اکنون چندین دستگاه لودر و بلدوزر در حال مهار سیل به ویژه در محورهای روستایی هستند اما کمبود ماشین آلات، خدمت رسانی را با مشکل مواجه کرده است.

نیروهای فرمانداری و ستاد مدیریت بحران نیز هم اکنون در مناطق سیل زده حضور دارند و در حال برآورد میزان خسارات هستند.

کد مطلب 5931296

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