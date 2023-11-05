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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۰

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی:

شناگر استقامتی اراکی ۲ رکورد ملی را در مجارستان جابه‌جا کرد

شناگر استقامتی اراکی ۲ رکورد ملی را در مجارستان جابه‌جا کرد

اراک- معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: شناگر استقامت رو و مستعد تیم ملی ایران در جریان مسابقات مسافت کوتاه مجارستان موفق به جابجایی ۲ رکورد ملی شد.

مسیح قائم مقامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی جعفری ورزشکار با استعداد و خوش آتیه اراکی، شناگر استقامتی ایران که مدتی است بورسیه فدراسیون جهانی در کشور مجارستان شده، در جریان مسابقات شنا مسافت کوتاه ملی مجارستان موفق شد ۲ رکورد در ماده‌های ۴۰۰ و ۱۵۰۰ متر آزاد به ثبت برساند.

وی افزود: ابتدا در این رقابت‌ها ۱۵۰۰ متر را در مدت زمان ۱۵:۴۵.۹۱ شنا کرد و توانست رکورد قبلی این ماده را پس از پنج سال که در اختیار امیر عباس امراللهی با زمان ۱۶:۲۹٫۲۶ (مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان (چین ۲۰۱۸) بود جابجا کند و رکورد این ماده را چهل و چهار ثانیه بهبود بخشد.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: همچنین در ادامه این شناگر در ماده ۴۰۰ متر آزاد با ثبت زمان ۳:۵۶٫۹۲ بار دیگر رکورد شکنی کرد و رکورد پیشین این ماده با زمان ۰۴:۰۲٫۷۶ توسط محمد قاسمی در مسابقات انتخابی تیم ملی اصفهان سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده بود و این شناگر آینده دار ایران موفق شد این رکورد را نزدیک به ۶ ثانیه بهبود بخشد.

کد مطلب 5931298

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