مسیح قائم مقامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی جعفری ورزشکار با استعداد و خوش آتیه اراکی، شناگر استقامتی ایران که مدتی است بورسیه فدراسیون جهانی در کشور مجارستان شده، در جریان مسابقات شنا مسافت کوتاه ملی مجارستان موفق شد ۲ رکورد در ماده‌های ۴۰۰ و ۱۵۰۰ متر آزاد به ثبت برساند.



وی افزود: ابتدا در این رقابت‌ها ۱۵۰۰ متر را در مدت زمان ۱۵:۴۵.۹۱ شنا کرد و توانست رکورد قبلی این ماده را پس از پنج سال که در اختیار امیر عباس امراللهی با زمان ۱۶:۲۹٫۲۶ (مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان (چین ۲۰۱۸) بود جابجا کند و رکورد این ماده را چهل و چهار ثانیه بهبود بخشد.



معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: همچنین در ادامه این شناگر در ماده ۴۰۰ متر آزاد با ثبت زمان ۳:۵۶٫۹۲ بار دیگر رکورد شکنی کرد و رکورد پیشین این ماده با زمان ۰۴:۰۲٫۷۶ توسط محمد قاسمی در مسابقات انتخابی تیم ملی اصفهان سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده بود و این شناگر آینده دار ایران موفق شد این رکورد را نزدیک به ۶ ثانیه بهبود بخشد.