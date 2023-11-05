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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۵

هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا؛

درودگر: به نساجی کمک کنید و در ورزشگاه حاضر شوید

درودگر: به نساجی کمک کنید و در ورزشگاه حاضر شوید

صادق درودگر در ویدئویی از تماشاگران خواست به ورزشگاه بیایند و با قدرت از تیم حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال نساجی مازندران دوشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف «نوبهار نامنگان» ازبکستان خواهد رفت.

صادق درودگر مدیرعامل تیم فوتبال نساجی مازندران در ویدئویی از تماشاگران تیمش خواست در ورزشگاه حاضر شوند. او ضمن یاآوری دیدار هفته نخست این تیم با ذوب آهن در لیگ برتر گفت: فردا با تیم نوبهار بازی دارم. حضور تماشاگران فردا می‌تواند در تعیین نتیجه تعیین کننده باشد. همانطور که بازیکن می‌تواند ۹۰ دقیقه در بازی باشد و در ۳۰ ثانیه نتیجه بازی را تعیین کند حضور شما تماشاگران هم همینقدر اهیمت دارد.

او از هواداران خواست فردا ورزشگاه آزادی را تاجایی که می‌توانند پر کنند و به این تیم کمک کنند به روزهای خوب خود برگردد. درودگر در پایان گفت: تیم نساجی نیاز به تغییر شرایط دارد و این تغییر شرایط را شما هواداران می‌توانید به وجود بیاورید. باید با هم شرایط تیم را تغییر دهیم.

کد مطلب 5931299

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