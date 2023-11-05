تقویت رسانه های محلی سیاست دولت سیزدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان شمسایی شامگاه یکشنبه در اختتامیه جشنواره رسانه‌ای خزر با محکوم کردن جنایات رژیم اسرائیل و اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه گفت: حدود ۵۰ عنصر رسانه در غزه به شهادت رسیدند و این سندی بر شقاوت رژیم اسرائیل محسوب می‌شود.

وی با اظهار این که آمریکا در نبرد غزه وارد میدان شده است، افزود: انشالله بتوانیم نشست خبری مردم مظلوم غزه را در بیت المقدس برگزار کنیم.

شمسایی با عنوان این که اصل و اساس کار جشنواره‌های تخصصی رسانه‌ای مساله سازی است، گفت: خزر هویت ما محسوب می‌شود و رسانه باید مسائل خزر را احصا و برای حل آن تلاش کند.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سیاست دولت در حوزه فرهنگ و رسانه، تقویت رسانه‌های محلی است و این مساله با استانداردهای جهانی نیز همخوانی دارد.

به گزارش مهر، ۳۵۱ اثر به اولین دوره جشنواره ارسال و ۴۱ نفر برگزیده شدند.