توسعه ۷۵۰ هزار متر مربع فضای دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، صفی‌الله رمضان‌خانی عصر یکشنبه در مراسم معارفه رئیس دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل اظهار کرد: انقلاب اسلامی با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های مختلف و تقدیم هزاران شهید والامقام توانسته در جبهه مقاومت و ایستادگی کارنامه‌ای درخشان از خود به یادگار بگذارد.

وی با گرامیداشت ۱۳ آبان روز دانش‌آموز خطاب به معلمان و نسل آینده تصریح کرد: آنچه که امروز در غزه می‌گذرد، نتیجه ایستادگی و مقاومت ملت آزاده‌ای است که با الهام از جمهوری اسلامی ایران توانسته در برابر خصم بایستد.

مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان در امور مجلس و استان‌ها از تغییر و تحول به عنوان ضرورت یک جامعه فعال و پویا یاد کرد و افزود: هر جامعه‌ای برای اینکه پیشرفت کند و به اقتدار واقعی برسد نیازمند تغییر و تحول سازمانی است تا بتواند به آرمان‌های خود نزدیک شود.

رمضان‌خانی گفت: تغییر سنگر فقط شکل عرضه خدمت را تغییر می‌دهد و اصل خدمت ادامه راه شهدا و فتح سنگرها و قله‌های متفاوتی است که انقلاب اسلامی و امام راحل آن را تبیین و تشریح کرده است.

وی دانشگاه فرهنگیان را مهمترین دانشگاه کشور اعلام کرد و ادامه داد: مأموریت این دانشگاه تربیت آینده‌سازان این کشور است و نگاه ویژه مقام معظم رهبری به دانشگاه فرهنگیان بهترین سرمایه برای راهگشایی در مسیر تربیت فرزندان و اعتلای آنها است.

رمضان‌خانی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما امروز به دنبال پرورش انسان‌های شایسته در تراز شهید حاج قاسم سلیمانی و حججی‌ها هستیم و قطعاً در این زمینه باید با بصیرت و شایستگی عمل کنیم.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان را ثقل نظام آموزش و پرورش بیان کرده و رسالت این دانشگاه را تربیت معلمان قیمتی و با ارزش معرفی کرده است.

رمضان‌خانی بیان کرد: کشورهایی که در عرصه‌های مختلف با شکست روبه‌رو بودند، در سایه نظام آموزشی توانمند و به واسطه معلمان شایسته و تربیت یافته توانسته‌اند آینده بهتری را برای خود رقم بزنند.

وی از معلم به عنوان عنصر توسعه و مدرسه به عنوان جغرافیای تحول یاد کرد و گفت: در دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری برای تربیت شایسته‌ترین انسان‌ها است تا بتوانند امور تربیت و تعالی نسل آینده را عهده‌دار شوند.

رمضان‌خانی از معلمان به عنوان فرماندهان فکری جامعه و کلاس درس به عنوان پایتخت یادگیری یاد کرد و افزود: دانشگاه فرهنگیان برج مراقبت هر بخش و امور محوله است و در عین حال بسترساز تحول آموزش و پرورش تلقی می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در دولت سیزدهم با حمایت رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش اقدامات بسیار مثبت و ماندگار در دانشگاه فرهنگیان انجام شده است.

رمضان‌خانی تصریح کرد: در این زمینه صدها ردیف هیأت علمی، تصویب هیأت ممیزی دانشگاه فرهنگیان و افزایش ۷۵۰ هزار متر مربع به فضای دانشگاه فرهنگیان با حمایت دولت سیزدهم انجام شده و شخص رئیس جمهور برای اولین بار در هیأت رئیسه دانشگاه فرهنگیان در حمایت از این دانشگاه حاضر شده است.

مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان در امور مجلس و استان‌ها بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا دانشگاه فرهنگیان افراد شایسته را تربیت و تحویل جامعه دهد.