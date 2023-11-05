رییس دانشگاه فرهنگیان اردبیل دوباره تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه رئیس پردیس دانشگاه فرهنگیان اردبیل عصر یکشنبه برگزار و از زحمات «حسین محسنی» رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان اردبیل در کمتر از یک سال تجلیل و «مهدی معینی کیا» به عنوان سرپرست دانشگاه فرهنگیان اردبیل معرفی شد.

در این مراسم مشاور و مدیرکل حوزه استانداری اردبیل اظهار کرد: اهمیت دانشگاه فرهنگیان بر کسی پوشیده نیست چرا که فرزندان این مرز و بوم زیر نظر معلمانی تربیت می‌شوند که در این دانشگاه قرار است رشد و بالندگی پیدا کنند.

پرویز پرزور دانشگاه فرهنگیان را در تربیت معلمان نقش‌آفرین و کانون توجه همه بزرگان از جمله مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: معلم امروز در مواجهه با موضوعات مهم و اساسی جامعه نقش فعال می‌آفریند و جایگاه بسیار بالایی دارد.

وی گفت: نقشی که معلم در تربیت نسل آینده دارد، بسیار مهم و انکارناپذیر است.

مشاور و مدیرکل حوزه استانداری اردبیل از تلاش‌ها و اقدامات تحولی حسین محسنی رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان اردبیل قدردانی کرد و افزود: برای حرکت در مسیر باید نقشه راه داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

پرزور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نقشه راه آموزش و پرورش سند تحول بنیادین بوده که خروجی این سند رسیدن به حیات طیبه است.

در این مراسم رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان اردبیل در سخنانی اضافه کرد: گام‌هایی که در راستای توسعه و تقویت دانشگاه فرهنگیان استان به ویژه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، تعداد رشته‌ها و افزایش ظرفیت خوابگاه‌ها ایجاد کرده با همراهی پرسنل این مجموعه بوده است.

حسین محسنی بیان کرد: طرح‌های عمرانی پردیس‌ها و مراکز فرهنگیان استان در کنار چالش‌های موجود این دانشگاه مورد توجه قرار گرفت.

سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان اردبیل نیز یادآور شد: دانشگاه فرهنگیان محل تربیت نیروی انسانی و معلمان مورد نیاز آموزش و پرورش از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

مهدی معینی‌کیا تصریح کرد: امیدواریم با همراهی، همدلی و کمک جمعی مسئولان بتوانیم در این دانشگاه گام‌های مؤثری را در پرورش نیروی انسانی شاخص و ارزش‌مدار برداریم.